Het Giro-peloton is vrijdag in Vasto om 12.25 uur van start gegaan in de zevende etappe, die 185 kilometer lang is en in L'Aquila eindigt. Volg alles in dit liveblog.

Zevende etappe

Heuvelrit van 185 km

Conti in roze trui

Klik hier voor de livewidget Giro d'Italia · Nog 76 km - Het gat tussen de koplopers en het peloton is ongeveer anderhalve minuut en inmiddels redelijk stabiel. Dit zijn de namen uit de kopgroep. De Gendt, Rojas, Formolo, Bilbao, Gallopin, Cattaneo, McCarthy, Plaza, Cataldo, Hamilton, Henao, Ziets, en Pedrero. Giro d'Italia · Nog 85 km - De renners hebben er honderd kilometer opzitten. Het was een hectische openingsfase met verschillende vluchtpogingen en een moordend tempo, maar inmiddels lijkt de koerssituatie stabiel. Een kopgroep van pakweg tien renners heeft een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton. Nog 90 km - In de voorste groep zitten een aantal grote namen. De Gendt, Henao en Formolo zijn renners die goed uit de voeten kunnen in een vroege vlucht. De voorsprong is inmiddels opgelopen naar ongeveer veertig seconden. Giro d'Italia · Nog 96 km - Opnieuw probeert een grote groep renners weg te komen. Deze keer is het een kopgroep van tien mannen met een voorsprong van iets meer dan een halve minuut. Giro d'Italia · Nog 100 km - De gigantische kopgroep is mede door het werk van Bahrain-Merida teruggehaald. De ploeg van Vincenzo Nibali controleerde de koers en zo is er na 85 kilometer koers nog steeds geen geslaagde vluchtpoging. Nog 102 km - Ook Laurens de Plus moet afstappen. De Belg van Jumbo-Visma zou Primoz Roglic bijstaan in het hooggebergte, maar is een 'abandon' in de zevende etappe. Giro d'Italia · Nog 112 km - Er is eindelijk een serieuze kopgroep weggereden. Ongeveer twintig renners proberen het peloton voor te blijven. Onder de vluchters bevinden zich onder andere Izagirre, Benedetti en Modolo met een voorsprong van iets minder dan een minuut. Tijdens alle Giro-etappes kun je een boodschap op de bidondop laten zetten van je favoriete Team Sunweb-renner. Ga naar YourMessageOnaBottle.nl.



Nog 119 km - Topsprinter Fernando Gaviria is afgestapt. De Colombiaan van Team UAE won zondag nog een rit, nadat concurrent Viviani gediskwalificeerd werd. Nog 122 km - De finish van vandaag ligt in L'Aquila, de stad die tien jaar geleden zwaar getroffen werd door een aardbeving. De beving en de naschokken eisten 295 levens en maakten bijna 40.000 mensen dakloos. Het was de zwaarste aardbeving in jaren in Italië. Nog 133 km - In het eerste uur van de koers is geen kopgroep ontstaan omdat het tempo ongekend hoog ligt. Het peloton heeft 50,6 km/per uur gemiddeld gereden. Nog 141 km - De zevende etappe van de Giro kent een hectische openingsfase! Na bijna vijftig kilometer koers is er ondanks verschillende pogingen nog steeds geen kopgroep, maar al wel een tussensprint. Pascal Ackermann wint deze en pakt de punten namens BORA-hansgrohe en vergroot zijn voorsprong in het puntenklassement. Giro d'Italia · Nog 172 km - Diverse renners proberen weg te springen uit het peloton, maar voorlopig krijgt er nog geen groepje de ruimte. Giro d'Italia · Giro d'Italia · Nog 185 km - Het officiële startschot heeft inmiddels geklonken, waardoor de renners nu echt begonnen zijn aan de zevende etappe. Giro d'Italia · Dit is het huidige klassement, met Valerio Conti als leider en Sam Oomen op de tiende plaats als beste Nederlander. Giro d'Italia · Geen verdere schade voor Dumoulin na val

Tom Dumoulin heeft geen verdere schade opgelopen door zijn val in de Giro d'Italia, zo wijst een MRI-scan uit. Voordat de kopman van Sunweb weer op de fiets kan stappen, moet hij wel een week rust houden, zo meldt de NOS. Het is nog niet bekend welke etappekoers Dumoulin gaat rijden ter voorbereiding op de Tour de France. De Dauphiné en de Ronde van Zwitserland behoren tot de mogelijkheden.