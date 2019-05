Valerio Conti is er enorm trots op dat hij in ieder geval één rit de roze trui mag dragen in de Giro d'Italia. De Italiaan was daar twee jaar geleden al eens dichtbij, maar redde het toen niet.

In de achtste rit van de Giro in 2017 zat Conti in een kopgroep en reed hij virtueel in het roze, maar in de slotfase ging hij bergop onderuit in een haarspeldbocht.

Donderdag moest de renner van UAE Team Emirates de zege in rit zes aan landgenoot en medevluchter Fausta Masnada laten, maar ditmaal pakte hij de leiderstrui wél. Hij nam het roze over van Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic.

"Eerlijk gezegd heb ik geen moment gedacht aan die dag van twee jaar geleden. Ik dacht alleen maar aan het positieve en had een goed gevoel tijdens de finale. Ik wist dat ik niets te verliezen had en dat ik alles had om voor te strijden", aldus Conti.

"Ik wist dat Roglic het niet erg vond om de roze trui kwijt te raken. Iedereen wist dat, met als gevolg dat iedereen mee wilde zitten in de vlucht van de dag. Het duurde anderhalf uur om weg te komen, maar het lukte me en nu heb ik eindelijk die roze trui."

Een euforische Fausto Masnada komt over de streep, met op de achtergrond Valerio Conti. (Foto: ANP)

'Masnada reed zo hard als een motor'

De 26-jarige Conti had er vrede mee dat landgenoot Masnada de dagzege pakte. "Hij reed zo hard als een motor. Echt heel hard", zei de Italiaanse klassementsleider.

"Hij is een heel sterke renner. Ik moest er vooral voor zorgen dat ik slim én snel koerste. Ik wilde vooral die roze trui. Natuurlijk wilde ik ook winnen, maar Fausto was te goed. Voor nu ga ik mijn trui met hart en ziel verdedigen."

De Giro gaat vrijdag verder met een etappe over 185 kilometer tussen Vasto en L'Aquila. Opnieuw wacht het peloton een heuvelachtig parcours. Op 10 kilometer van de finish ligt een klimmetje van 2,7 kilometer met een gemiddelde stijging van 5,6 procent.