Jumbo-Visma en Primoz Roglic zijn er niet rouwig om dat de Sloveen donderdag in de zesde etappe van de Giro d'Italia de roze leiderstrui kwijtraakte aan de Italiaan Valerio Conti.

"Dat we het roze kwijt zijn, zie ik niet als een nadeel. Het geeft mij en de ploeg wat meer rust en minder stress. De Giro duurt nog lang en de beslissende etappes moeten allemaal nog komen", zegt Roglic op de site van Jumbo-Visma.

Een kopgroep van dertien zonder klassementsrenners kleurde de 238 kilometer lange en heuvelachtige etappe van Cassino naar San Giovanni Rotondo. Jumbo-Visma kreeg geen hulp van de andere ploegen in de jacht op de vluchters, waardoor het peloton uiteindelijk 7 minuten en 19 seconden na ritwinnaar Fausto Masnada over de streep kwam.

Conti, die 5 seconden achter zijn landgenoot en medevluchter Masnana als tweede eindigde, had voor de rit van donderdag een achterstand van 1 minuut en 59 seconden op Roglic, waardoor hij de nieuwe leider in de Giro is.

"De kopgroep was vandaag heel erg sterk", stelt Roglic, die nu in het klassement elfde staat op 5.24 minuten van Conti. "Wij hebben als ploeg gecontroleerd, maar we wilden ook niet teveel energie steken in het terughalen van de kopgroep."

De nieuwe rozetruidrager Valerio Conti. (Foto: ANP)

Roglic heeft alleen schaafwonden na val

Jumbo-Visma-ploegleider Addy Engels ziet het verliezen van de roze trui ook eerder als een voordeel dan een nadeel.

"Dat we de roze trui kwijt zijn is jammer, maar aan de andere kant geeft het ons ook meer rust. De valpartij van Primoz was nog wel een smetje, maar hij is in orde. Al bij al was dit voor ons een goede koerssituatie en we staan er nog steeds prima voor."

Engels doelt op een massale valpartij aan het begin van de etappe, waardoor Roglic de hele dag met een groot gat in zijn koersbroek rondreed.

"Ze vielen voor mij en ik kon de crash niet meer ontwijken. Dat is ook wielrennen", zei de favoriet voor de eindzege. "Gelukkig zijn het alleen maar schaafwonden en valt het allemaal mee."

De schade bij Primoz Roglic na zijn val. (Foto: ANP)