Fausto Masnada heeft donderdag de zesde rit van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Italiaan was in de lange en lastige etappe in de sprint te sterk voor zijn medevluchter Valerio Conti, die wel de roze leiderstrui overneemt van Primoz Roglic.

Masnada en Conti reden op de slotklim weg uit een kopgroep van dertien en mochten zo samen strijden om de ritzege. De 25-jarige Masnada klopte zijn één jaar oudere landgenoot van UAE Team Emirates met groot verschil in de sprint.

De Spanjaard José Joaquín Rojas eindigde op 37 seconden als derde. Sam Oomen hoorde ook bij de vluchters en werd elfde op 1 minuut en 2 seconden. De Nederlander van Team Sunweb klom in het klassement naar de tiende plek op 4,57 minuten van Conti.

Het peloton, met Roglic en alle andere klassementsrenners, kwam 7,19 minuten na de winnaar over de streep. Conti had voor de etappe van donderdag slechts een achterstand van een kleine twee minuten op de roze trui. Hij verdedigt vrijdag een voorsprong van 1,41 minuten op de nieuwe nummer twee Giovanni Carboni. Roglic staat elfde op 5,24.

Masnada boekte de grootste zege uit zijn loopbaan. De renner van het procontinentale Androni Giocattoli-Sidermec toonde eind vorige maand al zijn vorm door twee etappes in de Ronde van de Alpen te winnen. Vorig jaar won hij in China het eindklassement van de Ronde van Hainan.

De Giro gaat vrijdag verder met een 185 kilometer lange etappe van Vasto naar L'Aquila. Ook deze rit is heuvelachtig, met op 10 kilometer van de finish nog een klimmetje van 2,7 kilometer met een gemiddelde stijging van 5,6 procent.

Er was in de beginfase van de etappe een grote valpartij in het peloton. (Foto: ANP)

Roglic valt in beginfase etappe

De zesde etappe was het eindstation voor Laurens ten Dam, die vanwege de gevolgen van zijn valpartij van dinsdag al na 20 kilometer in remmen kneep.

De rit van Cassino naar San Giovanni Rotondo, met 238 kilometer de op een na langste etappe van deze Giro, was de hele dag heuvelachtig. Bovendien lag op 17 kilometer van de finish de top van een col van tweede categorie (15,7 kilometer à 4,2 procent), waardoor de sprintersploegen weinig kans zagen op de zege.

Veel avonturiers wilden daarom in de kopgroep komen, wat leidde tot een nerveus begin van de rit. Na ruim 30 kilometer koers schudde een flinke valpartij het peloton op. Roglic hoorde net als zijn concurrenten Rafal Majka en Ilnur Zakarin bij de slachtoffers.

Alleen Sunweb-renner Robert Power kon niet verder. Roglic reed door de val rond met schaafwonden en een groot gat in zijn koersbroek, maar keerde redelijk snel terug in het peloton. Vlak na de hergroepering ontsnapten dertien man uit de grote groep.

Team Sunweb was een dag na het afstappen van kopman Tom Dumoulin vertegenwoordigd door Oomen. Conti was op de 27e plaats op 1 minuut en 59 seconden van Roglic de beste geklasseerde vluchter.

Primoz Roglic reed door zijn valpartij rond met een groot gat in zijn koersbroek. (Foto: ANP)

Jumbo-Visma moet kopwerk doen in peloton

Conti reed al snel virtueel in de roze trui, want de andere ploeg lieten het kopwerk aan de Jumbo-Visma-ploeg van Roglic. De voorsprong van de kopgroep groeide daardoor naar ruim zes minuten.

Aan de voet van de Coppa Casarinelle, de lange maar niet steile slotklim van de dag, was het verschil nog steeds ruim vijf minuten. Masnada viel direct aan op de col van tweede categorie en hij kreeg alleen Conti met zich mee. Het duo pakte al snel meer dan een halve minuut op de eerste achtervolgers. Oomen kwam in een tweede achtervolgende groep terecht.

Conti en Masnada moesten vlak voor de top nog een hondje ontwijken die op de weg liep, maar het was duidelijk dat de twee Italianen om de dagzege gingen strijden. Conti ging de sprint aan in de straten van San Giovanni Rotondo, maar Masnada was duidelijk te sterk voor zijn landgenoot.