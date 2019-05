Sam Oomen en zijn ploeggenoten van Team Sunweb focussen zich in de Giro d'Italia na het uitvallen van kopman Tom Dumoulin vooral op het binnenhalen van één of meer ritoverwinningen.

Dumoulin, die in Italië voor zijn tweede eindzege ging, moest woensdag aan het begin van de vijfde etappe al opgeven. Hij had te veel last van de verwondingen die hij een dag eerder opliep bij een zware val.

"We doen ons best om het te verwerken, maar het was even niet makkelijk. Het heeft tijd nodig en je moet nieuwe doelen stellen. Je moet verder", zei Oomen donderdag voor de start van rit zes tegen het AD. De Brabander gold als belangrijkste helper van Dumoulin.

"We zijn met de ploeg gaan zitten, eigenlijk op de avond van de valpartij van Tom al. De knop moet om, we moeten door. Er blijft niet veel anders over dan gewoon voor ritzeges gaan. We gaan op zoek naar onze kansen."

Oomen is nummer zeventig van klassement

De 23-jarige Oomen is op papier de beste klimmer bij Team Sunweb. In het klassement is hij de nummer zeventig op 5.49 minuten van rozetruidrager Primoz Roglic. Ploeggenoot Jan Bakelants staat één plaats hoger en is daarmee de best geklasseerde Sunweb-renner.

De zesde Giro-etappe van donderdag vormt een eerste grote test voor de klassementsmannen en wordt ook voor Oomen een interessante rit. In de slotfase van de rit over 223 kilometer wacht een lange klim van 16 kilometer.

Dumoulin is niet de enige Nederlander die al afstapte in Italië, want donderdag kneep CCC-renner Laurens ten Dam in de remmen. De Giro duurt nog tot en met zondag 2 juni.