Laurens ten Dam is donderdag tijdens de zesde etappe van de Giro d'Italia afgestapt. De 38-jarige Nederlander voelde zich fysiek niet goed genoeg meer om verder te gaan. Ook Team Sunweb-renner Robert Power moest de strijd staken.

Ten Dam was zondag in de tweede etappe van de Ronde van Italië ten val gekomen en liep daarbij een ribblessure op. De renner van CCC ondervond daar in de laatste etappes nog steeds hinder van en kan nu dus niet meer verder.

"Woensdag was gewoon een klotedag", zei Ten Dam voor de start van rit al tegen het AD. "Ik werd als eerste gelost uit het peloton, maar kwam nog terug. Ik dacht toen al bijna: dit was het dan. Dit moet niet te lang meer gaan duren."

Voor Ten Dam komt er zo een snel einde aan de vierde Giro uit zijn loopbaan. De klimmer, die jarenlang voor Team Sunweb reed en nu bezig is aan zijn eerste seizoen bij CCC, had een vrije rol in deze Ronde van Italië.

Ook Dumoulin gaf al op in Giro

Ten Dam is de tweede Nederlander die moet afstappen in de Giro. Tom Dumoulin, die dinsdag hard ten val kwam in de vierde etappe en daarbij zijn knie blesseerde, verliet de eerste grote ronde van het jaar woensdag al.

In 2017 behoorde Ten Dam tot de Sunweb-ploeg die Dumoulin aan zijn eerste eindzege in de Giro hielp. Een jaar later hielp hij de Limburger aan een tweede plek in de Ronde van Italië.

Sunweb raakte donderdag nog een renner kwijt. De 24-jarige Australiër Power kwam in de zesde etappe net als onder anderen rozetruidrager Primoz Roglic en Ilnur Zakarin ten val en voelde zich niet fit genoeg om de koers te hervatten.

In de zesde etappe leggen de renners een heuvelrit van 238 kilometer af. De finish wordt rond 17.15 uur verwacht.