Pascal Ackermann heeft woensdag in de stromende regen zijn tweede ritzege in de Giro d'Italia geboekt. De Duitser was in de vijfde etappe de sterkste in de massasprint.

De 25-jarige Ackermann bleef de Colombiaan Fernando Gaviria net voor op de spekgladde wegen in Terracina. De Fransman Arnaud Démare kwam als derde over de finish.

Afgelopen zondag schreef Ackermann de tweede etappe al op zijn naam. Daarmee behaalde hij zijn eerste ritzege in een grote ronde. Een dag later werd de renner van BORA-hansgrohe derde achter Gaviria en Démare.

In de top van het algemeen klassement verandert er niets. Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic behoudt de leiding en heeft een voorsprong van 35 seconden op Simon Yates. Bauke Mollema blijft op de zevende plek en is daarmee de beste Nederlander.

Donderdag staat er een heuvelachtige etappe over 238 kilometer van Cassino naar San Giovanni Rotondo op het programma. De finish ligt zo'n 30 kilometer na een klim van de tweede categorie.

Kopgroep krijgt niet veel ruimte

De vijfde etappe was met 140 kilometer een van de kortste ritten in deze Giro en voerde het peloton van Frascati naar Terracina. Na een heuvelachtig begin moesten de renners alleen nog een klimmetje van de vierde categorie bedwingen.

Voorafgaand aan de etappe was het nog de vraag of Tom Dumoulin zijn Giro zou vervolgen. De Limburger liep dinsdag een knieblessure op bij de massale valpartij in de finale van de vierde rit. Dumoulin besloot nog wel op te stappen, maar in de neutrale zone hield hij het toch voor het gezien.

Direct na de officiële start vormde zich een kopgroep van zes renners. De Italianen Enrico Barbin, Umberto Orsini, Ivan Santaromita en Giulio Ciccone gingen samen met de Belg Louis Vervaeke en de Colombiaan Miguel Eduardo Flórez op avontuur.

Ciccone, die de bergtrui in zijn bezit heeft, liet zich al snel weer afzakken. De overige vijf vluchters kregen niet al te veel ruimte van het peloton en bouwden een maximale voorsprong van bijna anderhalve minuut op.

Het regende pijpenstelen in de vijfde etappe van de Giro d'Italia. (Foto: ANP)

Vervaeke gaat solo verder

Voor Vervaeke ging het blijkbaar niet snel genoeg in de kopgroep, want hij besloot op 53 kilometer van de finish te demarreren. De renner van Team Sunweb had al snel een minuut voorsprong te pakken op zijn medevluchters, die op 38 kilometer van de meet werden ingerekend.

Vervaeke bleef nog even alleen vooruit, maar op 23 kilometer zat ook zijn avontuur erop. Een massasprint leek onvermijdelijk en de sprintersploegen meldden zich vervolgens op kop van het peloton.

De klassementsrenners hoefden in de finale geen risico meer te nemen. De organisatie had namelijk besloten dat de tijden werden opgenomen bij het ingaan van de lokale ronde van ruim 9 kilometer, omdat de omloop in finishplaats Terracina er slecht bij lag.

In de slotkilometer lieten veel renners het dan ook lopen en bleef een uitgedund peloton over. Gaviria leek in de sprint op weg naar zijn tweede ritzege, maar hij werd op de valreep gepasseerd door Ackermann.