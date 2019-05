Salvatore Puccio heeft woensdag zijn verontschuldigingen aangeboden aan Tom Dumoulin. De Italiaan was een dag eerder in de vierde etappe verantwoordelijk voor de zware valpartij van vele renners, onder wie de Limburger.

De 29-jarige Puccio maakte aan het slot van de vierde rit - zo'n 6 kilometer voor de meet - een stuurfout door onoplettendheid. Dumoulin hield aan zijn smak op het asfalt een bebloede knie over en stapte woensdag af.

"Ik kan alleen maar sorry zeggen", zei Puccio tegen het AD. "Het was mijn fout. Ik keek naar rechts om te kijken of mijn kopmannen er waren. Ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden aan de jongens die onderuit zijn gegaan. Ook aan Tom."

Dumoulin besloot ondanks zijn gekwetste knie van start te gaan in de vijfde etappe, maar dat deed de Giro-winnaar van 2017 tegen beter weten in. Dumoulin had te veel last van zijn knie en besloot vlak na de start af te stappen, waardoor de renner van Team Sunweb een tweede eindzege in de Giro uit zijn hoofd moet zetten.

Dumoulin stapt af in de vijfde etappe. (Foto: ANP)

Dumoulin kan zich richten op Tour

Puccio sprak zijn hoop uit dat Dumoulin zich terug zou vechten in de koers en misschien toch nog de Giro zou kunnen winnen, maar die wens van de Team INEOS-renner gaat door de opgave van de Nederlander dus niet op.

Het is niet bekend hoelang Dumoulin moet herstellen van de kwetsuur aan zijn linkerknie. De negenvoudig etappewinnaar in een grote ronde doet komende zomer mee aan de Tour de France, die op 6 juli begint.

De Giro d'Italia duurt nog tot en met zondag 2 juni. Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic gaat na vier etappes aan de leiding in het algemeen klassement met een voorsprong van 35 seconden op naaste belager Simon Yates.

Puccio, die al zijn hele loopbaan voor INEOS (het voormalige Team Sky) rijdt, staat op dit moment op de 150e plek in het algemeen klassement.