Tom Dumoulin wil voorlopig nog niet opgeven in de Giro d'Italia, hoewel de kopman van Team Sunweb na een valpartij in de vierde etappe van dinsdag flink wat pijn in zijn linkerknie heeft.

"Ik ben namelijk nog niet klaar om naar huis te gaan. Ik wil hier heel graag blijven", zei Dumoulin woensdag voordat hij de bus in stapte om naar de start van de vijfde rit in Frascati te gaan. "Ook al is mijn klassement weg, ik zie hier nog wel kansen."

De 28-jarige Limburger deed eerder op de ochtend in een hotel in een buitenwijk van Rome een test op de rollenbank en dat ging minder goed dan gedacht.

"De kans is aanwezig dat het niet gaat en dat ik na 10 of 20 kilometer naast mijn fiets sta vandaag", zei Dumoulin. "Echt kracht zetten kon ik vanochtend op de rollers in ieder geval niet. Ik hoop dat het met een beetje pijnstilling lukt. Om heel eerlijk te zijn, is het meer starten tegen beter weten in."

"Het is in principe een flinke klap op mijn pees geweest, en ik heb een flinke zwelling. Ik heb wel een goede nacht gehad en heb geen pijn als ik loop. Ik hoop de komende twee dagen door te komen en dat het daarna beter gaat."

'Wil nog even niet bezig zijn met Tour'

De medische staf van Team Sunweb heeft de Giro-winnaar van 2017 fit verklaard. Dinsdag werd al duidelijk dat hij geen breuken in zijn knie heeft.

Dumoulin verloor in de vierde etappe meer dan vier minuten op rozetruidrager Primoz Roglic, waardoor zijn kansen op een goed klassement zo goed als verkeken zijn.

De Giro was het hoofddoel van Dumoulin en Team Sunweb dit jaar. De wereldkampioen tijdrijden van 2017 is ook van plan om in juli in de Tour de France te starten. "Natuurlijk heb ik al gedacht aan de Tour. Maar op dit moment wil ik daar nog even niet mee bezig zijn."

Ploegleider Michiel Elijzen: "We willen niet bij de eerste de beste tegenslag opgeven. Tom heeft maanden van voorbereiding in deze Giro gestoken. We gaan kijken hoe het gaat."

De Ronde van Italië gaat woensdag verder met een relatief vlakke etappe van Frascati naar Terracina over 140 kilometer. De start is om 13.55 uur.