Tom Dumoulin is woensdag aan het begin van de vijfde etappe van de Giro d'Italia afgestapt. De kopman van Team Sunweb is niet fit genoeg na zijn valpartij van dinsdag, waarbij hij zijn linkerknie blesseerde.

Dumoulin testte zijn knie woensdagochtend in het hotel van Team Sunweb en besloot vervolgens, enigszins tegen beter weten in, dat hij zou starten in de vijfde rit.

"Ik ben nog niet klaar om naar huis te gaan. Ik wil hier heel graag blijven", zei hij voordat hij in de bus op weg naar startplaats Frascati stapte. "Het is in principe een flinke klap op mijn pees geweest, en ik heb een flinke zwelling. Echt kracht zetten kon ik vanochtend op de rollers niet. Ik hoop dat het met een beetje pijnstilling lukt."

In de neutrale zone, net voor de officiële start van rit vijf, was de Giro alsnog afgelopen voor de Limburger. "Zijn blessures blijken te pijnlijk en daarom heeft Tom moeten opgeven", meldt Team Sunweb op Twitter.

Dumoulin was dinsdag in de vierde etappe het voornaamste slachtoffer van een massale valpartij op 6 kilometer van de streep. Hij liep een hevig bloedende linkerknie op.

De Nederlander liet na de etappe in de mobiele kliniek van de Giro foto's van zijn linkerknie maken en daaruit bleek dat er niets kapot was gegaan in het gewricht. De medische staf van Sunweb gaf Dumoulin groen licht om te starten, maar de pijn in zijn linkerknie maakte verder fietsen onmogelijk.

Dumoulin van plan te starten in Tour

Dumoulin verloor dinsdag meer dan vier minuten op rozetruidrager Primoz Roglic, waardoor zijn kansen op een goed klassement in deze Giro al verkeken waren. Zijn achterstand op de Sloveen was vier minuten en dertig seconden.

De Ronde van Italië was dit jaar het hoofddoel van de Giro-winnaar van 2017. Hij was al van plan om in juli in de Tour de France te starten. Vorig jaar eindigde hij in Italië én in Frankrijk als tweede in het klassement.

"Natuurlijk heb ik al gedacht aan de Tour", zei Dumoulin woensdagochtend. "Maar op dit moment wil ik daar nog even niet mee bezig zijn."

De vijfde etappe van de Ronde van Italië (Frascati naar Terracina over 140 kilometer) werd gewonnen door de Duitser Pascal Ackermann.