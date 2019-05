Mikel Landa heeft zich bij Simon Yates verontschuldigd, omdat hij hem eerder had beschuldigd van het veroorzaken van een valpartij. De kopman van Movistar noemde de Brit dinsdag na afloop van de vierde etappe een "idioot".

"Mijn excuses aan alle fans en vooral Simon Yates voor een aantal woorden die uit hun verband zijn gerukt", schrijft Landa op zijn Twitter-pagina.

De Spanjaard reageerde daarmee op enkele uitlatingen van hemzelf die direct na afloop van de vierde etappe in de media verschenen. Daarbij beschuldigde hij Yates van het veroorzaken van een valpartij.

"Simon Yates is een idioot en rijdt als een gek", foeterde de 29-jarige Landa. "Hij trok me van mijn fiets op een rotonde."

Landa heeft bijna twee minuten achterstand

Het incident gebeurde kort na de massale valpartij, waarbij Tom Dumoulin van de klassementsrenners het grootste slachtoffer was. Hierdoor kwam Landa uiteindelijk 44 seconden na ritwinnaar Richard Carapaz over de finish en heeft hij in het klassement nu 1,49 minuten achterstand op rozetruidrager Primoz Roglic.

"Ik denk niet dat ik iets ernstigs heb overgehouden aan de valpartij. Het probleem is dat ik opnieuw tijd heb verloren, waardoor ik nu op bijna twee minuten van Roglic sta", baalde de Bask.

"Het is balen als er dingen gebeuren waar je zelf niets aan kunt doen. In de tijdrit had ik ook problemen, maar vandaag lag ik door iemand anders op de grond. Dit is niet de start waar ik op hoopte. Ik voel me eigenlijk behoorlijk slecht door al deze tegenslag."

Simon Yates in actie tijdens de vierde etappe. (Foto: ANP)

'Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal'

Simon Yates werd uiteindelijk tiende op achttien seconden van Carapaz en staat in het klassement tweede op 35 tellen van Roglic. De kopman van Mitchelton-SCOTT is zich van geen kwaad bewust.

"Met nog zo'n 6 kilometer voor de boeg vocht iedereen voor zijn positie op een rotonde en gleed een renner voor mijn neus weg", zei Yates. "Het is niemands fout. Ik beschuldig niemand en vocht gewoon voor mijn positie. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal."

Landa en Yates gelden beiden als favorieten voor de eindoverwinning in de Giro. De Movistar-renner werd in 2015 al eens derde in de Giro en eindigde in 2017 als vierde in de Tour de France. Yates won vorig jaar de Vuelta a España en had in de Giro lange tijd de roze trui in het bezit.