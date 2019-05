Jumbo-Visma was dinsdag blij met de tijdwinst van klassementsleider Primoz Roglic in de vierde etappe van de Giro d'Italia, maar baalde een beetje van de manier waarop.

"Het is klote voor Tom en voor Nederland. Wij vinden dit ook niet leuk", doelde ploegleider Jan Boven op de zware valpartij van Tom Dumoulin, die meer dan vier minuten verloor op Roglic.

Dumoulin werd vooraf gezien als één van de grootste bedreigingen van Roglic voor de eindzege, maar door het forse tijdverlies kan hij een streep zetten door zijn klassementsambities.

Het is zelfs nog maar de vraag of Dumoulin woensdag van start gaat in de vijfde etappe. Hij heeft weliswaar niets gebroken, maar zijn linkerknie, die behoorlijk bloedde, is wel aardig gezwollen en er zit een flink ei op.

"Zo verlies je natuurlijk niet graag een concurrent", zei Boven, die echter voor zijn eigen ploeg een positieve balans kon opmaken. "We wisten dat het een lastige finale zou worden, Dat hebben we vanochtend ook gezegd in de bespreking. Het was een zware dag, qua lengte en stress."

'Deze dag was verre van eenvoudig'

Uit de problemen blijven, het is de dagelijkse mantra bij Jumbo-Visma, dat woensdag met Roglic voor de vierde keer de rozetruidrager in de ploeg heeft en dus steeds vooraan het peloton te vinden is.

"Er zijn geen regels om te voorkomen dat je in dit soort toestanden verzeild raakt. Er zijn te veel andere renners bij betrokken en elke dag is anders. We hebben goede mensen. Paul Martens, Jos van Emden en Tom Leezer zijn klaar voor dit soort gevechten. Ze hebben steeds goed gezeten."

Roglic zelf was opgelucht dat hij heel bleef. Hij sprintte zelfs nog even om de dagzege, maar hij was uiteindelijk niet opgewassen tegen Richard Carapaz van Movistar.

“Deze dag was verre van eenvoudig. Het was een nerveuze etappe en het was constant op je qui-vive zijn. Alle klassementsrenners wilden hun positie voorin innemen en het was een constant gevecht om die posities te houden", aldus de Sloveen.

"Het is jammer van die valpartij. De ploeg heeft vandaag wederom perfect werk geleverd en mij uit de problemen gehouden. Daar kan ik ze niet genoeg voor bedanken. De Giro is verre van over. Elke dag gebeurt er wel iets, dus we moeten de focus blijven houden."