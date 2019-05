Tom Dumoulin beslist woensdagochtend of hij van start gaat in de vijfde etappe van de Giro d'Italia. De kopman van Team Sunweb kwam dinsdag zwaar ten val tijdens de vierde etappe.

"Ik ga er een nachtje over slapen. Er is niets gebroken, dus dat is goed, maar mijn knie is aardig gezwollen. Er zit een flink ei op en die zal niet kleiner worden. Het klassement is in elk geval voorbij", zei Dumoulin.

Dumoulin liet vlak daarvoor in de mobiele kliniek van de Giro foto's maken van zijn linkerknie om duidelijk te maken hoe ernstig de blessure is en daaruit bleek dus dat er niets kapot is gegaan in het gewricht.

De Limburger was het voornaamste slachtoffer van een massale valpartij op zo'n 6 kilometer van de streep. Hij smakte hard tegen het asfalt en liep daarbij een hevig bloedende knie op.

Dumoulin slaagde er in het restant van de rit niet in om de schade beperkt te houden en verloor meer dan vier minuten op klassementsleider Primoz Roglic, waardoor hij nagenoeg kansloos is voor de eindzege.

"Puccio van Team INEOS crashte doordat hij andermans wiel raakte of zo en nam mij en Izagirre mee. Ik zat vooraan in het peloton, dus ik kon het onmogelijk ontwijken. Ik was niet in staat om kracht te zetten in de laatste paar kilometers, dus ik weet niet hoe dat morgen is", vertelde Dumoulin.

Dumoulin wordt door zijn ploeggenoten van Team Sunweb over de finish gebracht. (Foto: ANP)

'Het is begrijpelijk dat hij er aangeslagen uitziet'

Team Sunweb-ploegleiders Marc Reef en Michiel Elijzen baalden meteen na de finish stevig van de valpartij van Dumoulin, maar konden op dat moment nog geen uitsluitsel geven over de gevolgen.

"Het is begrijpelijk dat hij er aangeslagen uitziet. Als je voor het klassement rijdt en dan zo iets gebeurt. Het is gewoon klote. Op dit moment wil ik nog niet denken aan het einde van de Giro voor Tom. We moeten eerst even zien wat de situatie is en daarna kijken we verder", aldus Reef.

"We wachten even tot de dokter er is. Die kan de wond schoonmaken. Met zo veel bloed ziet het er op het eerste moment altijd ernstig uit. Hij kan zijn knie ook moeilijk buigen. Je zag dat hij na de val moeite had om kracht te zetten", voegde Elijzen daaraan toe.

De Giro gaat woensdag verder met een relatief korte etappe over 140 kilometer tussen Frascati en Terracina. Het parcours is nagenoeg vlak, waardoor de sprinters waarschijnlijk voor de dagzege gaan strijden.

Dumoulin was op jacht naar zijn tweede eindzege in de Giro. Hij stond voorafgaand aan de vierde etappe op de vijfde plaats in het algemeen klassement, op 28 seconden achterstand van topfavoriet Roglic.