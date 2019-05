Tom Dumoulin lijkt al een streep te kunnen zetten door een goede eindklassering in de Giro d'Italia. De kopman van Team Sunweb kwam dinsdag aan het slot van de vierde etappe hard ten val en verloor ruim vier minuten.

De ritzege ging naar de Ecuadoraan Richard Carapaz (Team Movistar), die sprinter Caleb Ewan in de lastige slotkilometer verraste. Het roze blijft om de schouders van Primoz Roglic, die ook aan de valpartij ontsnapte.

In de 235 kilometer lange etappe van Orbetello naar Frascati was lange tijd weinig te beleven, maar met nog 6 kilometer te rijden ging het mis. Door een zware val in de slotfase werd het peloton volledig uiteengeslagen, met Dumoulin als voornaamste slachtoffer.

Met een bebloede knie stapte de eindwinnaar van 2017 wel weer op de fiets, maar omringd door ploeggenoten kwam hij pas vier minuten en vier seconden na Carapaz over de finish. Zijn derde podiumplaats op rij in de Giro is daarmee normaal gesproken al zo goed als uit zicht.

Rozetruidrager Roglic slaat gat met concurrentie

Roglic, die sinds zijn zege van zaterdag in de openingstijdrit in het roze rijdt, slaat in het algemeen klassement een groot gat met de concurrentie. De voorsprong van de Sloveense kopman van Team Jumbo-Visma op nummer twee Simon Yates (Mitchelton-SCOTT) bedraagt 35 seconden.

Bauke Mollema is nu op de zevende plaats de beste Nederlander. De renner van Trek-Segafredo heeft een achterstand van 55 seconden op Roglic. Vincenzo Nibali, Miguel Ángel López, Diego Ulissi en Rafal Majka zijn respectievelijk de nummers drie, vier, vijf en zes.

Dumoulin begon aan de etappe als nummer vijf in de stand, maar zakte weg naar de 56e plaats en heeft nu vier minuten en dertig seconden achterstand op Roglic. De Limburger heeft nog niet laten weten of hij woensdag weer opstapt.

Italiaans trio kleurt de rit

De rit door de regio Lazio verliep aanvankelijk volgens een voorspelbaar scenario. Marco Frapporti, Damiano Cima en Mirco Maestri sloegen al vroeg de handen ineen en bouwden een grote voorsprong op.

Het Italiaanse trio had op de Manciano, de enige officiële beklimming van de dag, al ruim tien minuten te pakken. Daarna liep het verschil zelfs op naar maximaal dertien minuten, waardoor Frapporti zelfs virtueel in het roze reed.

Het heuvelachtige parcours in het laatste deel van de etappe bleek niet in het voordeel van de vluchters en onder aanvoering van de sprintersploegen Lotto Soudal (Ewan) en Groupama-FDJ (Arnaud Démare) keerde het peloton snel terug. Met nog 10 kilometer te gaan werden Frapporti en Maestri gegrepen, nadat Cima eerder al was afgehaakt.

Het peloton leek zich op te maken voor een massasprint, maar door een grote valpartij vooraan in het peloton werd alles volledig uiteengeslagen. Slechts acht renners bleven vooraan over. Voor Ewan leek het een ideale kans om te winnen, maar Carapaz gaf met een late uitval iedereen het nakijken.

Juan Sebastián Molano stapte dinsdag niet meer op de fiets. De Colombiaan werd door zijn ploeg UAE Team Emirates uit de Giro gezet wegens "afwijkende fysiologische waarden". De Deen Matti Breschel gaf onderweg op.