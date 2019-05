UAE Team Emirates heeft Juan Sebastián Molano dinsdag uit de Giro d'Italia gehaald. Bij de 24-jarige Colombiaan zijn "afwijkende fysiologische waarden" vastgesteld.

UAE Team Emirates gaat in de verklaring niet dieper in op de oorzaak van de abnormale waarden. Molano is in samenspraak met de internationale wielerunie UCI tot nader order geschorst en zal in de komende weken meer testen ondergaan.

Molano, die dit jaar de derde etappe in de Ronde van Colombia won, bezette na drie ritten de 140e plek in het algemeen klassement van de Giro. Hij kwam maandag in de derde etappe als 21e over de finish.

Door de schorsing van Molano is Fernando Gaviria een ploeggenoot kwijt. De sprinter schreef de derde etappe op zijn naam, al werd hij daarbij geholpen door de jury. Elia Viviani kwam als eerste over de streep, maar werd later uit de uitslag geschrapt omdat hij in de laatste honderd meter van de eindsprint te veel naar links stuurde.

Het peloton is dinsdag rond 12.00 uur begonnen aan de vierde etappe. De renners wacht een heuvelachtige rit van 223 kilometer van Orbetello naar Frascati. De finish is naar verwachting rond 17.`15 uur.