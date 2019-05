Fernando Gaviria weigerde maandag te juichen bij de podiumceremonie na zijn zege in de derde etappe van de Giro d'Italia. De Colombiaan voelde zich door de diskwalificatie van Elia Viviani niet de echte winnaar.

"Voor mij heeft Viviani gewonnen. Ik vind het jammer voor hem, hij is een vriend. Volgens mij leverde hij een uitstekende sprint af, maar de jury zag het anders", zei Gaviria.

Viviani kwam als eerste over de finish in Orbetello, maar hij werd een aantal minuten later door de jury uit de uitslag geschrapt, omdat hij volgens hen in de laatste honderd meter overdreven ver naar links had gestuurd.

Gaviria profiteerde daar onbedoeld van en klopte zo alsnog zijn voormalige ploeggenoot bij Quick-Step, maar daar werd zijn gemoedstoestand dus niet echt beter van.

"Elia is goed, hij gaat hier nog ritten winnen", klonk het troostend uit de mond van de topsprinter van Team Emirates, die alweer zijn vijfde ritzege boekte in de Giro.

'Ik ben klaar voor deze ronde'

Gaviria behaalde de vier eerdere allemaal in 2017. Hij hoopt stiekem dat hij die indrukwekkende prestatie dit jaar kan evenaren, maar beseft ook dat de concurrentie enorm is.

"Ik ben klaar voor deze ronde", sprak hij, om vervolgens toch wat te mopperen over de vele lange ritten. Zeker de komende dagen gaat het vaak over meer dan 230 kilometer.

"Je bent laat in het hotel, je gaat laat naar bed. Ik zou meer willen slapen, maar iedereen zit met dat probleem. Ik kan dus moeilijk roepen dat dit alleen voor mij een nadeel is."

De Giro gaat dinsdag verder met een relatief vlakke etappe - al is de slotfase venijnig - over 228 kilometer tussen Orbetello en Frascati, waardoor de kans redelijk groot is dat het opnieuw tot een massasprint komt en Viviani dus zijn gram kan halen.