Primoz Roglic was maandag zeer tevreden over zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma. De Sloveense rozetruidrager kon mede dankzij hun inspanningen schadevrij aan de finish komen in de derde etappe.

"Het was een lange dag. Ik heb in ieder geval goed van de roze trui kunnen genieten", vertelde Roglic, die zich geen zorgen had gemaakt over de wind.

"Een Nederlandse ploeg weet hoe je met deze omstandigheden moet omgaan. Het was een makkelijke dag. Hoe het morgen zal zijn, weet ik niet. Ik bekijk het van dag tot dag."

Ploegleider Jan Boven van Jumbo-Visma sprak soortgelijke woorden als Roglic. Het beviel Boven dat zijn renners meer nog dan zondag om de kopman heen reden en hem zo beschermden.

"We wisten dat er met de zijwind een paar stukken waren waar het kon breken en iedereen nerveus werd. Het was zaak goed van voren te zitten", zei Boven.

'Primoz moet zo min mogelijk arbeid hoeven leveren'

Jumbo-Visma slaagde daar met verve in. Met name Jos van Emden, Paul Martens, Tom Leezer en Koen Bouwman verloren hun kopman geen moment uit het oog.

"Primoz moet zo min mogelijk arbeid hoeven leveren", vertelde collega-ploegleider Addy Engels vooraf al, doelend op het feit dat de ploeg zondag Van Emden, Laurens De Plus en Sep Kuss voorin te vroeg kwijtraakte.

De derde etappe werd aanvankelijk gewonnen door Elia Viviani, maar hij werd een paar minuten na afloop gediskwalificeerd. Daarna schonk de jury de zege aan nummer twee Fernando Gaviria.

De Giro gaat dinsdag verder met een relatief vlakke etappe - al is de slotfase venijnig - over 228 kilometer tussen Orbetello en Frascati, waardoor de kans redelijk groot is dat het opnieuw tot een massasprint komt.