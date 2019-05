Tom Dumoulin kon zich maandag goed voorstellen dat de derde etappe van de Giro d'Italia voor de tv-kijker niet bepaald boeiend was verlopen, maar dat was voor hemzelf heel anders.

"Voor ons was het namelijk zeer stressvol", vertelde de kopman van Sunweb in Orbetello, waar de Colombiaan Fernando Gaviria de dagzege pakte na een diskwalificatie van Elia Viviani.

Dumoulin finishte in het peloton en bleef daardoor op de vijfde plaats de hoogst geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement, met 28 seconden achterstand op leider Primoz Roglic.

De derde etappe was niet de spectaculairste in de geschiedenis van de Giro, omdat er in de slotfase niets gebeurde op de enige echte klim van de dag, de Poggio l'Apparita, en de verwachte waaiers uitbleven.

"De wind stond niet goed genoeg", verklaarde Dumoulin. "Zo'n kilometer of 80 voor de streep leek het even te gebeuren. Toen was het alle hens aan dek. Maar het peloton brak niet. Het was stress voor niks."

'Het is toch een beetje de survival of the fittest'

Dumoulin heeft het tikje van Roglic in de openingstijdrit van zaterdag inmiddels verwerkt. Hij kijkt dan ook al uit naar de lange tijdrit van zondag en gebruikt etappes als die van maandag om te groeien.

"Dat is het leuke aan een grote ronde. Het is toch een beetje de survival of the fittest. Je kunt in dit soort ritjes goed warmdraaien. Al zijn er deze week drie van tegen de 240 kilometer. Daar ben ik dan weer niet zo'n fan van."

De Giro gaat dinsdag verder met een relatief vlakke etappe - al is de slotfase venijnig - over 228 kilometer tussen Orbetello en Frascati, waardoor de kans redelijk groot is dat het opnieuw tot een massasprint komt.

Dumoulin jaagt op zijn tweede eindzege in de Giro. Hij won de Italiaanse rittenkoers als eerste Nederlander in 2017 en werd vorig jaar tweede achter Chris Froome, die er dit jaar niet bij is, omdat hij de voorkeur geeft aan de Tour de France.