Amper drie jaar rijdt hij op het hoogste niveau, maar Primoz Roglic (29) - voorlopig de klassementsleider in de Ronde van Italië - is al heel dicht bij zijn doel: de beste wielrenner te wereld worden.

Hij zat af en toe huilend op zijn fiets tijdens zijn debuut in de Giro d'Italia in 2016. "Dit is onmenselijk", klaagde Roglic bij de leiding van zijn nieuwe ploeg Lotto-Jumbo.

"Er waren op dat moment niet veel renners slechter dan hij", herinnert ploegleider Jan Boven zich drie jaar later in gesprek met NUsport. "Maar ook op dat moment wist hij al dat hij de absolute top wilde bereiken. Dat is altijd zijn drive geweest."

Ooit wilde Roglic de top bereiken in het schansspringen, maar dat duurde hem te lang. In 2012 stapte de Sloveen over naar het wielrennen en al een jaar later werd hij prof bij de kleine ploeg Adria Mobil uit zijn vaderland.

Weer drie jaar later legde Lotto-Jumbo Roglic vast en bij de Nederlandse WorldTour-ploeg (het huidige Jumbo-Visma) is hij uitgegroeid tot een van de beste renners in het peloton. Zeker dit jaar, met eindzeges in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië.

'Primoz wil overal de beste in zijn'

Die topvorm heeft Roglic meegenomen naar het begin van de Giro, zijn hoofddoel van dit jaar. De renner uit Trbovlje won zaterdag met overmacht de openingstijdrit in Bologna en start maandag in de derde etappe wederom in de roze leiderstrui.

Over zijn ambities in Italië doet Roglic niet geheimzinnig: hij wil ook over drie weken in Verona op de hoogste trede van het podium staan.

"Het siert Primoz dat hij overal de beste in wil zijn. Dat heeft hem gebracht waar hij nu staat", zegt Koen Bouwman, een van de zeven knechten van Roglic in de Giro. "Iedereen kent zijn verleden in het schansspringen, maar hij is echt een multitalent. Als hij gekozen had voor biatlon, had hij in die sport waarschijnlijk ook gewonnen."

"Nu wil hij echt de beste renner ter wereld worden, dat is zijn drijfveer om volledig voor zijn sport te leven en om keihard te trainen. En daarmee inspireert hij ook de rest van het team. We waren vorige maand met de hele Giro-ploeg op hoogtestage en zelfs op dagen dat het slecht weer was, werkte Primoz binnen gewoon zijn training af, of het nou twee of zes uur was. Als je dat ziet, ga je zelf ook een stapje verder."

'Primoz is heel dankbare jongen'

Het is niet de enige reden waarom Roglic geliefd is bij zijn teamgenoten. De Sloveen staat er binnen Jumbo-Visma om bekend dat hij steevast de ploeg betrekt bij zijn successen, publiekelijk en binnenskamers. "Primoz is een heel dankbare jongen", zegt Bouwman. "Hij zal altijd zijn teamgenoten en de stafleden bedanken."

Bovendien past Roglic goed binnen de 'Nederlandse cultuur' van Jumbo-Visma. "Primoz is heel direct", stelt teambaas Richard Plugge. "Hij weet wat hij wil en zegt dat ook; dat is heel prettig werken. Zeker ook omdat hij een heel intelligente jongen is, die continu met ons in discussie gaat over hoe het beter kan en vervolgens een snelle leerling is."

Zo'n snelle leerling dat hij slechts drie jaar na de klaagzang tijdens zijn Giro-debuut de topfavoriet is om de eerste grote ronde van het jaar te winnen.

"De hele ploeg heeft zo veel vertrouwen door de prestaties van Primoz", zegt Plugge. "Het is net als dat je in het voetbal een spits heb waarvan je weet dat hij de bal er wel inkopt als je een voorzet geeft. Zijn ploeggenoten hebben het vertrouwen dat als zij hun werk doen, Primoz het wel afmaakt."