Een dag na zijn teleurstellende vijfde plaats in de openingstijdrit kwam Tom Dumoulin zondag na de tweede etappe van de Giro d'Italia zeer tevreden aan bij de bus van Team Sunweb. De Limburger kende mede door een sterk optreden van zijn ploeg een probleemloze dag.

"Het team heeft het supergoed gedaan vandaag, daar ben ik echt blij mee", zei Dumoulin, terwijl hij zijn ploeggenoot Chris Hamilton een boks en een compliment gaf. "We reden heel attent en zaten er de hele dag goed bij."

De tweede etappe van Bologna naar Fucecchio over 205 kilometer werd in de massasprint gewonnen door de Duitser Pascal Ackermann, maar was zeker geen simpele sprintersrit. De renners kregen in de regio rond Florence een koude en regenachtige start en een heuvelachtige finale voor de wielen.

"Het was best wel lastig vandaag", aldus Dumoulin. "Iedereen was nog fris, de eerste honderd kilometer hebben we in de regen gereden en er was een vrij grote kopgroep, dus er is goed doorgereden."

De Montalbano (een klim van derde categorie) en de San Baronto (een klim van vierde categorie) zorgden in de laatste vijftig kilometer voor flink wat stress in de het peloton, maar het was opvallend dat de roodzwarte shirts van Team Sunweb voortdurend vooraan te vinden waren.

"Het was nogal hectisch op de klimmetjes en in de afdalingen, maar wij zaten altijd op de voorste rij", stelde Dumoulin tevreden vast. "Het geeft me heel veel vertrouwen voor de komende week dat we het zo goed kunnen doen in stressvolle situaties."

'Voel nog steeds klein beetje teleurstelling'

Dumoulin keek in de rust van Fucecchio ook nog even terug op de openingstijdrit van zaterdag, waarin hij 'slechts' vijfde werd en over 8 kilometer al 28 seconden verloor op winnaar en grote rivaal Primoz Roglic.

"Ik voel nog steeds een klein beetje teleurstelling als ik aan gisteren denk", zei de wereldkampioen tijdrijden van 2017. "Ik was niet naar Bologna gekomen om vijfde te worden en al bijna een halve minuut te verliezen."

Dumoulin concludeerde bijna 24 uur later dat hij zaterdag in de lastige chronorace naar de basiliek van San Luca net dat beetje extra miste dat nodig is om een dergelijke korte tijdrit te winnen.

"Ik had niet de punch om mezelf helemaal uit elkaar te trekken. Ik voelde me best wel goed, dat zei ik gisteren ook direct na de finish. Ik heb een lekkere rit gereden, maar met een lekker ritje win je geen proloog. Daarvoor moet je in staat zijn om jezelf alle hoeken van het veld te laten zien. En dat kon ik niet."

Dumoulin benadrukte dat hij zeker niet slecht was op de eerste dag van de Giro. "Alleen had ik gehoopt op meer. Maar nu is dat alweer uit mijn hoofd. Vandaag was ik alleen bezig met vandaag en morgen ben ik bezig met de etappe van morgen. Zo werkt dat in een grote ronde."

De derde etappe van de Giro gaat maandag over 220 kilometer van Vinci naar Orbetello. Ook in deze rit gaat het veel heuvelop en heuvelaf, maar op papier lijkt het weer een etappe voor de sprinters.