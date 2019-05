Pascal Ackermann heeft zondag de tweede etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Duitser van Bora-Hansgrohe was de sterkste in de massasprint.

Ackermann hield de Italiaan Elia Viviani, die in zijn carrière al zes etappes won in de Giro, net achter zich. De Australiër Caleb Ewan kwam als derde over de finish.

De Colombiaan Fernando Gaviria moest genoegen nemen met de vierde plek en de Fransman Arnaud Démare maakte de top vijf compleet. Er eindigden geen Nederlanders in de top tien.

Voor de 25-jarige Ackermann is het zijn eerste ritzege in een grote ronde. Dit jaar was hij ook succesvol in Eschborn-Frankfurt, de Bredene Koksijde Classic en de Clásica de Almería. Eerder in zijn carrière won de Duitse kampioen de RideLondon Classic en etappes in de Ronde van Romandië en de Ronde van Polen.

Primoz Roglic, die zaterdag een klasse apart was in de openingstijdrit, behield de leiding in het algemeen klassement. De Sloveen van Team Jumbo-Visma heeft 19 seconden voorsprong op de Brit Simon Yates en 23 tellen op tweevoudig Giro-winnaar Vincenzo Nibali.

Tom Dumoulin blijft met een achterstand van 28 seconden vijfde en Bauke Mollema klom naar de achtste plaats. De Groninger heeft 39 tellen achterstand op Roglic.

Etappe wordt gekleurd door kopgroep van acht renners

In de tweede rit kreeg het peloton een heuvelachtige etappe over 205 kilometer van Bologna naar Fucecchio voor de kiezen. Onderweg kwamen de renners een klim van de derde en een van de vierde categorie tegen.

De etappe werd gekleurd door een ontsnapping van acht renners: de Italianen Giulio Ciccone, Marco Frapporti, Mirco Maestri en Damiano Cima, de Amerikaan Sean Bennett, de Fransman François Bidard, de Pool Lukasz Owsian en de Australiër William Clarke.

Dit achttal kreeg alle ruimte van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van zo'n vijf minuten op. Op de Montalbano - circa 50 kilometer van de finish - viel de de kopgroep uiteen.

Ciccone, Bidard, Owsian en Frapporti bleven vooraan over. Dit kwartet werd op 8 kilometer van de meet ingerekend door het peloton, waarna een massasprint de beslissing moest brengen.

Viviani leek op weg naar de overwinning, maar de sprinter van Deceuninck-Quick-Step werd in de laatste meters nog gepasseerd door Ackermann. Enkele kilometers voor de finish ontsnapte de ritwinnaar nog aan een valpartij.