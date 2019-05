Primoz Roglic veroverde zaterdag op zeer overtuigende wijze de eerste roze trui van de 102e editie van de Giro d'Italia, waardoor hij revanche nam voor zijn nipte nederlaag drie jaar geleden in de openingstijdrit in Apeldoorn.

"Oh ja, Primoz heeft het zeker nog weleens over die tijdrit in Apeldoorn", zegt ploegleider Jan Boven van Roglic' ploeg Jumbo-Visma met een glimlach in gesprek met NUsport. "Hij liep toen net de roze trui mis, zoiets motiveert hem zeker voor een tijdrit als die van zaterdag."

Roglic leek drie jaar geleden op weg naar een grote stunt door bij zijn debuut in de Ronde van Italië direct de eerste etappe te winnen, totdat Tom Dumoulin twee honderdsten sneller was in de tijdrit van 9,8 kilometer door Apeldoorn.

Zaterdag in Bologna liet de Sloveen er geen twijfel over bestaan wie de beste tijdrijder was. De kopman van Jumbo-Visma was in de lastige chronorace van 8 kilometer naar de basiliek van San Luca liefst negentien seconden sneller dan Simon Yates, die tweede werd. Nummer vijf Dumoulin gaf al 28 tellen toe.

"Dit is een heel belangrijke overwinning", stelt Roglic, die voor de start al als topfavoriet werd gezien voor de eindzege in de Giro. "In Apeldoorn was ik er al héél dichtbij, maar nu heb ik de eerste kans om de roze trui te veroveren wel direct gegrepen."

Het zorgde voor groot feest bij het zeer aanwezige groepje Sloveense fans, en voor een grote glimlach op het gezicht van Boven. "Hier was Primoz al vanaf de winter mee bezig", zegt de ploegleider. "Met de Giro in zijn geheel, maar zeker ook met deze tijdrit, want dit parcours was op zijn lijf geschreven. Het is heel mooi dat het hem dan ook lukt om te winnen."

'Zullen zien hoelang we roze kunnen houden'

De vraag is nu of Jumbo-Visma de komende dagen de roze trui gaat verdedigen. De eerste anderhalve week van de Giro bestaat uit vlakke of heuvelachtige ritten, plus een tijdrit van 34,8 kilometer volgende week zondag. De eerste echte bergritten zijn pas aan het einde van de tweede week.

Door de relatief grote voorsprong van Roglic na de eerste tijdrit zou hij de leiding lang kunnen vasthouden, maar de meeste klassementsploegen hebben zo vroeg in een grote ronde niet de behoefte om hun team al te veel energie te laten verspillen.

"We hebben de roze trui nu om onze schouders en vanaf zondag gaan we van dag tot dag een goed plan maken en kijken hoe de koers verloopt", wil Boven weinig kwijt over de tactiek van Jumbo-Visma.

Ook Roglic houdt zich op de vlakte. "We zullen zien hoelang de we roze trui kunnen vasthouden. Het is afwachten hoe de koers zich gaat ontwikkelen. Dit is een heel mooie start van de Giro, maar ik weet dat we nog een lange weg te gaan hebben. Uiteindelijk is de gelukkigste man de man die over drie weken de roze trui draagt in Verona."

De tweede etappe van de Ronde van Italië gaat zondag over 205 kilometer van Bologna naar Fucecchio. In de finale ligt een col van de derde en de vierde categorie, maar de laatste 25 kilometer is het relatief vlak. De start van de rit is om 12.10 uur en de finish wordt verwacht tussen 17.00 uur en 17.30 uur.