Primoz Roglic kijkt terug op een onvergetelijke dag na zijn overwinning in de openingstijdrit van de Giro d'Italia. De Sloveen hield de concurrentie in Bologna zaterdag ruim achter zich en is logischerwijs de eerste rozetruidrager.

"Ik heb nu de roze trui waar iedereen voor vecht", jubelde de 29-jarige Roglic. "Ik ben heel blij dat het gelukt is en ik geniet van dit moment."

"Een hoop vrienden en familie van me zijn hier en mijn zwangere vriendin is er ook. Dus dit is een hele speciale dag die ik niet snel zal vergeten."

Roglic zette in de 8 kilometer lange tijdrit al vroeg de snelste tijd neer. De kopman van Team Jumbo-Visma was bijna een halve minuut sneller dan Tom Dumoulin. Kort na zijn tijdrit was hij al tevreden.

"Ik heb me de hele dag geprobeerd te focussen. Ik had na de verkenning elke bocht in mijn hoofd zitten", aldus de nummer vier van de Tour de France van vorig jaar. "Veel tactiek kwam er niet bij kijken, want het was niet heel technisch. Het was een eerlijk parcours."

'Ik ben gewoon snel vertrokken'

Uiteindelijk werd Simon Yates tweede op negentien seconden en legde Vincenzo Nibali met een achterstand van 23 tellen beslag op de derde plaats. Roglic had geen idee waar hij het verschil met de concurrentie had gemaakt. "Ik ben gewoon snel vertrokken en heb geprobeerd mijn tempo vast te houden."

Roglic geldt als een van de topfavorieten voor de eindoverwinning in de Giro. Eerder dit jaar schreef hij de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië op zijn naam.

Zondag start Roglic als eerste Sloveen in de roze trui. "Daar ben ik trots op. Maar de gelukkigste is de man die de trui over drie weken in Verona draagt. We zijn goed begonnen en kijken uit naar de komende dagen."

In de tweede etappe rijdt het peloton over 205 heuvelachtige kilometers van Bologna naar Fucecchio.