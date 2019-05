Bauke Mollema was zaterdag in de openingstijdrit van de Giro d'Italia een van de weinige klassementsrenners die ervoor koos om vlak voor de slotklim van fiets te wisselen. De Nederlander was na afloop blij met die keuze, al was hij het niet eens met de plek van de speciale wisselzone.

"Het is jammer dat de UCI vrijdag op het laatste moment besloot dat je verplicht 50 meter voor de voet van de klim van fiets moest wisselen", zei Mollema. "We wilden het precies in de bocht aan de voet doen, omdat de snelheid daar minder was en je dus minder hoefde te remmen en weer op te trekken."

"Ik begrijp die beslissing niet, want normaal mag je overal waar je wil van fiets wisselen en nu was het op een punt waar het niet ideaal was. De wissel heeft me daardoor vijftien in plaats van tien seconden gekost, maar ik denk nog steeds dat het de juiste keuze was."

De tijdrit in Bologna begon met een vlak stuk van 5,9 kilometer, waarna de renners in de laatste 2,1 kilometer een heuvel met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,7 op moesten. Op zo'n steile klim is het makkelijker koersen op de lichtere wegfiets dan op de meer logge tijdritfiets, waardoor een fietswissel mogelijk tijdwinst zou kunnen opleveren.

"We hebben er met de ploeg de hele week over nagedacht en berekeningen gemaakt", aldus Mollema. "Ik kreeg een hele tabel waarin alles was meegenomen; van het gewicht van de fiets tot de aerodynamica en van hoelang de fietswissel zou duren tot het extra vermogen dat ik zou kunnen leveren op mijn wegfiets. En uiteindelijk bepaalden we dat wisselen voor mij sneller zou zijn."

'Kwam er halverwege de klim achter dat ik op buitenblad zat'

Mollema testte de fietswissel vrijdagmiddag één keer bij de verkenning van het parcours. "Toen ging het eigenlijk beter dan in de wedstrijd, want ik kwam niet meteen in mijn pedalen. Dat is jammer, maar ik kwam daarna wel direct goed in mijn ritme."

De kopman van Trek-Segafredo merkte wel pas halverwege de klim naar de basiliek van San Luca dat hij op een zware versnelling reed. "Ik merkte pas op het tweede steile deel dat mijn ketting nog op het buitenblad lag en niet op het binnenblad", lachte Mollema. "Maar het eerste stuk ging eigenlijk best wel goed op het buitenblad."

De conclusie van de Groninger was dat hij een goede eerste dag beleefd had in de Giro. "Het was een pittige tijdrit, waarin je direct heel diep moest gaan. Dat hakt erin, maar ik ben blij met mijn tijd. Ik weet dat ik niet een van de specialisten ben in het tijdrijden, maar ik heb de schade goed beperkt gehouden."