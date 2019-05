Tom Dumoulin had zaterdag wel een goed gevoel nadat hij als eerste renner over de finish was gekomen in de openingstijdrit van de Giro d'Italia, maar al snel bleek zijn tijd bij lange na niet genoeg voor de zege.

"Ik denk dat ik het op zich goed heb gedaan, maar ik ben vandaag niet de beste. Balen dat ik niet de snelste ben, maar ik heb alles gegeven", zei Dumoulin in een eerste reactie na zijn chronorace.

De Giro-winnaar van 2017 koos er vanwege de verwachte regen later op de avond voor om als eerste van zijn ploeg te starten in de tijdrit van 8 kilometer in Bologna. Zijn tijd van 13 minuten en 22 seconden werd al snel verbeterd door concurrenten Primoz Roglic (12.54), Vincenzo Nibali (13.17) en Miguel Ángel López (13.22).

Dumoulin zag op een parkeerplaats vlak na de finish bij de basiliek van San Luca op een kleine televisie dat López al iets sneller was, waarna na hij de eindtijd van Roglic al niet meer afwachtte.

"Het liep voor mijn gevoel goed onderweg, er zat op dit moment niet meer in dat dit", zei de Limburger. "Ik heb me aan mijn plan kunnen houden, maar ik zag al snel dat López sneller was. Dan weet je: dat belooft nog wat."

'Moeilijke tijdrit om in te delen'

De eerste van drie tijdritten deze Giro kende een lastig profiel, want na 5,9 kilometer van vlakke wegen door Bologna volgde een klim van 2,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,7.

"Het was voor iedereen een beetje gokken hoe je deze tijdrit moest indelen", stelde Dumoulin. "Het was moeilijk om te bepalen hoeveel energie je moest overhouden voor de klim."

"Ik heb zeker wat energie gespaard op het vlakke stuk, maar het is altijd de vraag hoeveel je moet inhouden. Ik weet ook niet wat ik precies had verloren als ik harder was gegaan. Ik wist een beetje welke wattages ik wilde rijden en verder moest ik het doen op gevoel."

De Giro gaat zondag verder met een 205 kilometer lange etappe van Bologna naar Fucecchio. Onderweg liggen er wat heuvels, maar de laatste 25 kilometer is het vlak.