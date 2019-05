Sam Oomen zou dit jaar de Giro d'Italia overslaan en debuteren in de Tour de France, maar door een harde val van Wilco Kelderman veranderde dat plan volledig. De 23-jarige renner is de komende drie weken in Italië toch weer de luxeknecht van Tom Dumoulin, een rol die hij zelf voorstelde aan zijn ploeggenoot.

Een paar dagen nadat Kelderman in de Ronde van Catalonië zijn linkersleutelbeen en een nekwervel brak, trok Oomen naar de Ardennen om samen met Dumoulin te trainen. Tijdens een van die trainingsritten maakte de jonge klimmer duidelijk dat hij beschikbaar was om zijn ongelukkige ploegmaat te vervangen in de Giro-selectie.

"Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar je moet weten dat ik er open voor sta om alsnog de Giro te rijden, zodat jij de beste steun hebt", zei Oomen tegen Dumoulin.

De kopman van Team Sunweb antwoordde dat Oomen vooral moest doen wat hij zelf wilde. "Ik wilde uit de discussie blijven wie Wilco moest vervangen", zei Dumoulin donderdag in Bologna, waar de Giro zaterdag van start gaat.

"Het is belangrijk dat je als renner de intrinsieke motivatie hebt om ergens aan te beginnen. Als Sam liever naar de Tour wil, werkt het niet om hem te dwingen de Giro te rijden."

'Grote eer dat ze mij als vervanger zien'

Oomen geeft toe dat hij er al stiekem van droomde om zichzelf deze zomer te laten zien in de Ronde van Frankrijk.

"Maar dat kan volgend jaar ook nog. Door het wegvallen van Wilco was er nu gewoon een heel vervelende situatie ontstaan, zeker omdat het parcours van de Giro op het lijf van Tom geschreven is."

"Natuurlijk moet ik ook aan mezelf denken, maar het is helemaal geen straf om de Giro te rijden in plaats van de Tour. Voor mijn gevoel klopt het dat ik nu hier in Italië ben. En het is potverdomme ook een grote eer dat er aan mij wordt gedacht als Wilco wegvalt. Het is een enorm compliment dat de ploeg denkt dat ze me nodig heeft."

'Ik zal zelf niet weer een goed klassement rijden'

Dat de ploegleiding van Team Sunweb bij Oomen uitkwam, is geen verrassing. De Brabander is de enige renner uit de Duitse ploeg die bergop hetzelfde niveau als Kelderman kan halen en Dumoulin in de zware bergritten tot diep in de finale kan bijstaan.

Het is een rol die Oomen vorig jaar in de Giro met verve vervulde en een rol die hem in Rome zelfs een negende plaats in het eindklassement opleverde. Maar dat was met een voorbereiding die volledig toegespitst was op de Ronde van Italië, een groot contrast met de situatie van dit jaar.

"Het gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren dat ik in de luwte van Tom opnieuw ook zelf een goed klassement zal rijden", aldus Oomen. "Door mijn andere opbouw naar deze Giro zal ik me erop moeten instellen dat het de komende drie weken niet altijd uitstekend zal gaan. Ha, daar ben ik niet zo goed in, maar je moet af en toe ook aan je zwaktes werken, niet?"

Ploegleider Marc Reef is nog stelliger over de rol van Oomen in Italië. "Sam zal niet in de top tien van het klassement eindigen dit jaar. Hij mag rustig in de Giro groeien, het is geen enkel probleem als hij in de eerste anderhalve week tijd verliest. Sam moet er op de belangrijke momenten zijn voor Tom, namelijk in de zware bergritten aan het einde van de Giro."

'Denk dat we als ploeg sterker zijn dan vorig jaar'

Bij Sunweb geloven ze dat ze ondanks de pech in de aanloop naar de Giro - naast Kelderman viel ook Martijn Tusveld weg met een blessure - een sterke ploeg om Dumoulin verzameld hebben, sterk genoeg om de winnaar van 2017 aan zijn tweede Giro-zege te helpen.

Met de ervaren Belg Jan Bakelants (33) en de jonge Australiër Robert Power (23) zitten er twee aankopen die goed kunnen klimmen in de achtkoppige selectie, terwijl de Australiërs Chris Hamilton (23) en Jai Hindley (23) en de Belg Louis Vervaeke (25) weer een jaartje meer ervaring hebben. De Amerikaan Chad Haga (30) maakt de ploeg vol.

"Ik denk dat we in vergelijking met vorig jaar als ploeg echt een stuk sterker zijn", meent Oomen. "Zeker in de breedte wat betreft klimvermogen."

De 102e editie van de Giro d'Italia begint zaterdag met een tijdrit van 8 kilometer in Bologna. Na een vlak begin gaat het in de laatste 2,1 kilometer gemiddeld met 9,7 procent omhoog. Dumoulin start om 16.50 uur als allereerste renner. De Italiaan Salvatore Puccio vertrekt om 19.45 uur als laatste.

