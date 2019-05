Tom Dumoulin is vanaf zaterdag drie weken lang de Nederlandse hoop in de Giro d'Italia, maar de concurrentie is moordend voor de winnaar van 2017. Een overzicht van de grootste rivalen van de kopman van Team Sunweb.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

De 29-jarige Roglic staat op bijna elk favorietenlijstje met stip bovenaan. "Dat kan ook moeilijk anders", zegt ploegleider Jan Boven van Jumbo-Visma. "We hebben dit jaar drie rondjes gereden met Primoz en hij heeft ze alle drie winnend afgesloten."

De Sloveen, die drie jaar geleden bij zijn debuut in de Giro slechts 58e werd, won dit jaar de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië en heeft vorig jaar met zijn vierde plek in de Tour de France bewezen dat hij een koers van drie weken aankan.

Bovendien is Roglic als uitstekende tijdrijder net als Dumoulin blij dat er liefst drie tijdritten zijn opgenomen in het rittenschema van de Giro. "We hebben maar één doel en dat is de Giro winnen met Primoz", is wegkapitein Jos van Emden duidelijk.

Simon Yates (Mitchelton-SCOTT)

Yates had zaterdag in Bologna eigenlijk als titelverdediger aan de start moeten staan. De 26-jarige Brit was dé man van de Giro van 2018, met drie etappezeges en liefst dertien dagen in de roze leiderstrui. Of zoals Dumoulin het vorige maand omschreef: "Ik heb vorig jaar de eerste 2,5 week van de Giro vooral de hielen van Simon Yates gezien."

Maar toen kwam op de laatste vrijdag de inmiddels al legendarische negentiende etappe, waarin Chris Froome met een lange aanval de basis voor zijn eindzege legde en Yates door een kolossale inzinking bijna veertig minuten verloor.

Een deel van de revanche van de Engelse klimmer kwam drie maanden later in de Vuelta a España, waar hij zijn eerste eindzege in een grote ronde mocht vieren. Maar in de Giro staat ook nog een grote rekening open voor Yates: "Ik denk al twaalf maanden aan deze koers. Ik zie mezelf als de grootste favoriet."

Vincenzo Nibali (Bahrain Merida)

Alle ogen van de 'tifosi' zullen de komende drie weken gericht zijn op Nibali, want de 34-jarige renner uit Messina is de enige Italiaanse kanshebber in de Ronde van Italië. Jongere renners zouden misschien bezwijken onder die druk, maar de routinier van Bahrain Merida wuifde een vraag van een Italiaanse journalist daarover donderdag simpel weg. "Ik ben heel kalm", zei hij met een veelbetekenende glimlach.

Nibali kan van alle kanshebbers de indrukwekkendste erelijst overleggen, met twee Giro-zeges (2013 en 2016), een Tour-zege (2014) en een Vuelta-zege (2010). Zijn laatste overwinning dateert echter alweer van vorig jaar maart (Milaan-San Remo), en dat doet pijn. "Ik mis het winnen, er is voor een sporter niks mooiers dan je armen in de lucht kunnen steken. Ik hoop dat ik dat gevoel de komende weken weer mag ervaren."

Miguel Ángel López (Astana)

Het was de bedoeling dat Egan Bernal de Colombiaanse favoriet zou zijn, maar het toptalent van Team INEOS (het vroegere Team Sky) viel vlak voor de Giro weg door een sleutelbeenbreuk. López is geen slechte troostprijs voor de fans uit het Zuid-Amerikaanse wielerland.

De 25-jarige klimmer werd vorig jaar achter Froome en Dumoulin derde in de Giro en ook in de Vuelta stond hij op de laagste trede van het podium. Dit seizoen won hij al de Ronde van Colombia en de Ronde van Catalonië en hij heeft bij Astana een ijzersterk team tot zijn beschikking.

De enige vraag is of López niet te veel tijd gaat verliezen in de tijdritten. "Als ik in de drie tijdritten samen meer dan twee minuten verlies op Dumoulin en Roglic, wordt het een lastig verhaal", zei hij donderdag. "Maar ik denk dat de tijdritten me wel moeten liggen, omdat ze heuvelachtig zijn."

Miguel Ángel López. (Foto: ANP)

Mikel Landa (Movistar)

Landa heeft bij afwezigheid van titelverdediger Froome de eer om de komende drie weken met rugnummer 1 rond te rijden in Italië. De 29-jarige Spanjaard wordt al jaren getipt als potentiële winnaar van een grote ronde - zeker na zijn derde plek in de Giro van 2015 en zijn vierde plaats in de Tour van 2017 - maar het afgelopen jaar stond voor Landa door valpartijen vooral in het teken van pech en blessures.

"Het zijn zware en frustrerende maanden geweest", zegt de klimmer. "Maar het is belangrijk om vertrouwen in mezelf te houden en te bedenken dat ik ook goede periodes heb meegemaakt in mijn carrière. En ik voel me nu heel goed." Zijn ploeg Movistar heeft bovendien nog een sterke klassementsrenner in huis, want de Ecuadoraan Richard Carapaz (25) werd vorig jaar vierde in de Giro.

De outsiders

Bauke Mollema (32) weet dat hij bij niemand op het lijstje met topfavorieten staat, maar de Nederlandse kopman van Trek-Segafredo eindigde al wel vijf keer in de top tien van een grote ronde. De laatste keer was twee jaar geleden in de Giro, toen hij zevende werd.

Ilnur Zakarin (29) stond al eens op het podium in een grote ronde (derde in de Vuelta van 2017) en ook in de Giro deed de Rus van Katusha al eens goed mee (vijfde in 2017).

Bob Jungels (26) heeft een heel druk klassiek voorjaar achter de rug, met als hoogtepunt de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de Luxemburger verwacht dat hij genoeg energie over heeft om een goed klassement te rijden in de Giro. Twee jaar geleden reed de renner van Deceuninck-Quick-Step vijf dagen in het roze en werd hij achtste in het eindklassement.

