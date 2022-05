Jai Hindley begint zondag voor de tweede keer in zijn carrière als leider aan de afsluitende tijdrit in de Giro d'Italia. Waar de Australiër in 2020 op de slotdag door Tao Geoghegan Hart nog uit de trui werd gereden, zou zijn voorsprong van 1.25 minuten op Richard Carapaz voldoende moeten zijn om deze keer wel te slagen.

"Ik weet het niet. Een tijdrit na een race van drie weken is altijd onvoorspelbaar", houdt Hindley in gesprek met Eurosport nog een slag om de arm. "Maar ik zal morgen echt tot het uiterste gaan om de trui te verdedigen."

De renner van BORA-hansgrohe was zaterdag met een achterstand van drie seconden op Richard Carapaz aan de laatste bergetappe begonnen. Met een aanval op zo'n 2,5 kilometer van de streep slaagde de 26-jarige Hindley erin de Ecuadoraan uit het roze te rijden.

"Ik wist dat dit de cruciaalste etappe zou worden, met een heftige finish", zei de Australiër. "En ik voelde ook dat ik het verschil kon maken als ik goede benen had. Ik ben geduldig gebleven tot vandaag."

Carapaz leek in eerste instantie nog aan te haken, maar moest uiteindelijk toch passen. "We hadden het niet beter kunnen timen. Toen ik hoorde dat Carapaz wankelde, ging ik er gewoon voor."

Daarbij kreeg Hindley hulp van zijn ploeggenoot Lennard Kämna, die zich leegreed om het gat te vergroten. "Hij zakte precies op het goede moment terug uit de kopgroep. Dat heeft me enorm geholpen."