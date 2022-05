Tom Dumoulin zoekt tevergeefs naar verklaringen voor zijn teleurstellend verlopen deelname aan de Giro d'Italia. De Limburger moest zaterdag volgens zijn ploeg Jumbo-Visma afstappen vanwege fysieke problemen.

"Het is op, het is leeg", zei de 31-jarige Dumoulin zichtbaar aangeslagen nadat hij was afgestapt tijdens de veertiende etappe. De renner van Jumbo-Visma kneep na een kleine 50 kilometer al op het eerste nog ongecategoriseerde klimmetje van de dag in de remmen en verliet de Giro.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen en waar het door komt", vervolgde de Giro-winnaar van 2017 gedesillusioneerd. "Ik ben leeg en kan geen kracht op de pedalen zetten zonder dat het overal pijn doet."

Dumoulin kon een goed Giro-klassement al na de vierde etappe vergeten, omdat hij in de rit met aankomst op de Etna meer dan zes minuten verloor op zijn concurrenten. Daarnaast kampte de kopman van Jumbo-Visma de afgelopen dagen met rugproblemen, al waren die geen reden voor zijn opgave.

"Het zit er gewoon niet in. Ik heb op dit moment geen antwoord op wat het is en waarom ik dit jaar niet vooruit kom", aldus Dumoulin, die in het algemeen klassement op de 31e plaats stond op ruim negentien minuten van rozetruidrager Juan Pedro López.

Hoogtepunt van deze Ronde van Italië was voor Tom Dumoulin de ritzege van zijn ploegmaat Koen Bouwman. Foto: Getty Images

'Gelukkig heel mooie dag beleefd met Bouwman'

Dumoulin reed in Italië zijn eerste grote ronde sinds het najaar van 2020. De Nederlander nam vorig jaar een pauze vanwege motivatieproblemen. Wel pakte hij afgelopen zomer in Tokio olympisch zilver op de tijdrit.

"Gelukkig heb ik nog een mooie tijdrit gereden en een heel mooie dag beleefd met Koen Bouwman", doelde de klimmer van Jumbo-Visma op de zege van zijn ploegmaat in de zevende etappe. "Maar ik wist dat mijn niveau verre van goed was. Ik had mezelf voorgenomen: het enige wat ik nu kan doen, is alles eruit halen en in ieder geval deze ronde in de benen krijgen. Ik keek er erg naar uit om te finishen in Verona. Maar het lijf is gewoon op."

Naast Dumoulin verliet ook Cees Bol zaterdag de Giro. De sprinter van Team DSM ging vanwege vermoeidheid niet van start in de rit die werd gewonnen door Simon Yates.