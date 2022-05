Biniam Girmay stapt woensdag niet meer op voor de elfde etappe van de Giro d'Italia. De 22-jarige renner is niet voldoende fit, doordat hij dinsdag na zijn historische ritzege op het podium de kurk van een fles prosecco in zijn eigen oog schoot.

"Jammer genoeg kan ik vandaag niet starten, omdat mijn oog nog wat rust nodig heeft. Ik ben oké nu en kijk uit naar de rest van het seizoen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en tot snel", zegt Girmay in een videobericht van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

De jonge renner schreef dinsdag historie in Jesi door als eerste zwarte Afrikaan een etappe in een grote ronde te winnen. Na de etappe ging het mis op het podium: Girmay probeerde de proseccofles te ontkurken, maar dat ging niet goed. De kurk schoot met een noodvaart in zijn linkeroog.

Girmay ging meteen na de podiumceremonie naar het ziekenhuis, waar een bloeding in zijn voorste oogkamer werd geconstateerd. Na een nachtje slapen besloot de teamleiding van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux woensdagochtend in samenspraak met de medische staf en de renner zelf om Girmay niet te laten starten in de elfde rit.

"Om het risico op uitbreiding van de bloeding en oogboldruk te verkleinen, wordt het ten zeerste aangeraden om intensieve inspanningen vermijden", zegt teamarts Piet Daneels.

Voor de appgebruikers: op bovenstaande tweet voor de volledige videoboodschap van Biniam Girmay.

Girmay beleeft zeer succesvol seizoen

Girmay is de revelatie van het wielerseizoen. De nummer twee in de wegrit van het WK voor beloften van vorig jaar won eind maart zijn eerste WorldTour-koers door de Vlaamse klassieker Gent-Wevelgem op zijn naam te schrijven.

In de Giro eindigde de debutant in een grote ronde in de eerste negen etappes al vijf keer in de top vijf van de rituitslag, waarna hij dinsdag in de tiende etappe zijn eerste overwinning boekte. Girmay rekende na een heuvelachtige rit in de sprint van een kleine groep af met Mathieu van der Poel.

Girmay stond na de etappe van dinsdag op de tweede plek in het puntenklassement, vlak achter de Fransman Arnaud Démare.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het onfortuinlijke moment van Biniam Girmay.