Primoz Roglic is dinsdag zijn tweede plaats in het algemeen klassement van de Giro d'Italia kwijtgeraakt. De Sloveen verloor in de kletsnatte koninginnenrit zo'n anderhalve minuut op rozetruidrager Richard Carapaz en Vincenzo Nibali. Ook Bauke Mollema kwam op achterstand binnen.

De zestiende etappe werd gewonnen door de Italiaan Giulio Ciccone, die in een sprint-à-deux de Tsjech Jan Hirt aftroefde. De Italiaan Fausto Masnada eindigde op ruim een minuut als derde.

Voor de 24-jarige Ciccone betekende het zijn tweede ritzege in de Giro. De leider in het bergklassement boekte drie jaar geleden zijn eerste overwinning in de Italiaanse wielerronde.

Carapaz en Nibali passeerden op ruim anderhalve minuut van de ritwinnaar de finish in de eerste achtervolgende groep. Roglic en Mollema gaven 1 minuut en 23 seconden toe op dat gezelschap.

In het algemeen klassement heeft Carapaz nu een voorsprong van 1.47 minuut op Nibali, die de tweede plek overnam van Roglic. De kopman van Team Jumbo-Visma staat op 2.09 minuten nu derde.

Mollema steeg ondanks zijn tijdverlies naar de vijfde plaats. De Groninger passeerde Rafal Majka in het klassement en heeft vijf minuten achterstand op Carapaz.

Bouwman in omvangrijke kopgroep

Het peloton kreeg een zware Alpenrit over 194 kilometer van Lovere naar Ponte di Legno voor de kiezen. Aanvankelijk zou ook de Passo Gavia aangedaan worden, maar vanwege sneeuw- en lawinegevaar werd deze mythische col afgelopen weekend uit het parcours geschrapt. De Mortirolo bleef hierdoor als enige zware beklimming over.

Al vroeg in de etappe gingen 21 renners op avontuur, onder wie Koen Bouwman van Jumbo-Visma. De groep kreeg de ruimte van het peloton en had aan de voet van de Mortirolo, waarvan de top op 28 kilometer van de finish lag, een voorsprong van 5,5 minuut.

Op de Mortirolo, een 11,9 kilometer lange beklimming met een gemiddelde stijging van 10,9 procent, moest Bouwman al snel lossen en bleven Ciccone, Masnada, Hirt, Mikel Nieve en Damiano Caruso over uit de kopgroep.

Nibali gaat in de aanval op Mortirolo

In de groep met favorieten ging Nibali op 34 kilometer van de finish in de aanval. De tweevoudig Giro-winnaar sloeg een gaatje en kreeg even later gezelschap van Hugh Carthy en tijdelijk van zijn broer Antonio Nibali, die was weggezakt uit de kopgroep.

Nibali en Carthy hadden een kleine voorsprong op de andere favorieten, van wie Carapaz, Miguel Ángel López en Mikel Landa even later weer aansloten. Roglic, Mollema en Simon Yates hadden de slag gemist en reden op een minuut achterstand van dat groepje.

In de stromende regen begonnen Ciccone en Hirt als eersten aan de afdaling van de Mortirolo, met een voorsprong van ruim vier minuten op de groep met favorieten. López nam alle risico's in de afdaling en reed weg uit het achtervolgende groepje, maar werd even later weer ingerekend.

Ciccone en Hirt hielden uiteindelijk stand en mochten in de straten van Ponte di Legno sprinten om de ritwinst. In die sprint was de Italiaan van Trek-Segafredo overtuigend de sterkste.

De groep met Roglic, Mollema en Yates bracht de achterstand tijdelijk iets terug, maar kwam uiteindelijk op ruim een minuut van het groepje met Carapaz over de finish.

Giulio Ciccone viert zijn overwinning in de koninginnenrit. (Foto: ANP)