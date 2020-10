Giro Rosa 2019

Ook de vrouwen rijden de Ronde van Italië, al doen zij dat pas in juli. De Giro Rosa is door het wegvallen van de Tour de France Féminin in 2009 de enige grote ronde bij de vrouwen. Waar de Giro bij de mannen veel historie kent, is de Giro Rosa nog vrij nieuw. De eerste editie werd in 1988 georganiseerd, toen nog als Giro Donne. Die naam werd in 2013 aangepast naar Giro Rosa. Marianne Vos was in 2011 de eerste Nederlandse vrouw die de Giro wist te winnen. Zij herhaalde dat een jaar later en was in 2014 eveneens de beste. In 2015 en in 2017 ging de zege naar Anna van der Breggen, terwijl Annemiek van Vleuten het eindklassement vorig jaar op haar naam schreef.