Zo'n twintig mensen hebben een 'nazorgavond' bijgewoond die de gemeente Amsterdam organiseerde vanwege de gijzeling in de Apple Store vorige week. Volgens een woordvoerder waren er onder de belangstellenden met name mensen die die avond vlak bij de gijzeling aan het Leidseplein waren, zoals omwonenden.

De avond vond plaats in het Hard Rock Hotel tegenover de Apple Store en was bedoeld voor buurtbewoners, ondernemers en winkel- en horecapersoneel en "voor iedereen die in de buurt is geweest en het als schokkend heeft ervaren", zei de gemeente.

Onder meer Slachtofferhulp en de politie spraken over de gijzeling en de hulp die omstanders en betrokkenen daarvoor kunnen krijgen. Er waren volgens de woordvoerder meerdere vragen over het verloop van de avond en het politieoptreden. "Maar ik denk dat de aanwezigen het vooral fijn vonden er met elkaar over te spreken."

In de Apple Store hield een 27-jarige gewapende Amsterdammer vorige week dinsdag urenlang een klant vast. Hij beschoot de politie en dreigde zichzelf op te blazen. De gijzelnemer eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand.

Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden werden tijdens en na de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht. De gijzelnemer werd aangereden door een politieauto toen hij achter de gegijzelde man aan de winkel uit rende. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De dag na de gijzeling stond er op het Leidseplein een hele dag een speciale nazorgbus. Daar stapten tientallen mensen naar binnen voor een luisterend oor of om hulp te vragen.