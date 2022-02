Het opsporingsonderzoek naar de gijzelingsactie dinsdag in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam loopt door, ook al is de verdachte woensdag overleden. De vervolging van deze man, een 27-jarige Amsterdammer, is wel gestaakt. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam donderdag.

Het onderzoek staat onder leiding van de officier van justitie. Er worden onder meer getuigen gehoord en gegevensdragers uitgelezen die bij twee huiszoekingen in Amsterdam zijn meegenomen. Een woordvoerder van de politie zegt te hopen dat het onderzoek meer oplevert over het motief voor de gijzeling.

De verdachte liep dinsdag gewapend de Apple Store binnen en hield een klant urenlang onder schot. Ook schoot hij op de politie, waarna een groot gebied rond het Leidseplein werd afgezet. De man droeg explosieven op zijn lichaam en zou hebben gedreigd zichzelf op te blazen. Tientallen mensen konden tijdens de gijzeling uit het pand worden bevrijd.

De zaak kwam plots tot een ontknoping toen de gegijzelde man, een Bulgaar, het op een lopen zette toen hij water moest pakken dat voor de deur van de winkel was neergezet. De verdachte rende erachteraan en werd hard aangereden door een politievoertuig. Hij raakte zwaargewond en overleed woensdag aan zijn verwondingen. De Bulgaar bleef ongedeerd.