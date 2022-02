De 27-jarige Amsterdammer die dinsdagavond tientallen mensen gijzelde in een Apple Store aan het Leidseplein, is een bekende van justitie. Dat schrijft Het Parool woensdag. Het zou gaan om Abdel Rahman A., die in het verleden geregeld verward en dreigend gedrag vertoonde.

Volgens de krant is de verdachte eerder opgepakt voor verboden wapenbezit en het belagen van zijn ex-vriendin. Zijn laatste veroordeling dateerde van mei vorig jaar.

Het Parool schrijft op basis van ingewijden dat A. geregeld verward gedrag vertoonde en daarvoor hulpverlening kreeg. Eerder op de dag schreef RTL Nieuws dat de verdachte werkzaam was voor de bezorgdienst van Albert Heijn. Tijdens de gijzeling stond er urenlang een bestelbus met knipperlichten bij de Apple Store.

Abdel Rahman A. zou werkzaam zijn geweest bij de bezorgdienst van de Albert Heijn. Foto: ANP

Halsema prijst moed van gijzelaar om einde gijzeling te forceren

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema stond woensdag stil bij de gijzelaar. "Mijn gedachten zijn bij hem, die zo ongelooflijk dapper zijn bevrijding forceerde, en die van de mensen die urenlang - met doodsangst - waren opgesloten in een kast", schreef Halsema op Instagram. Ze bedankte ook de hulpdiensten voor hun heldhaftige inzet.

Agenten ontvingen dinsdag aan het einde van de middag een melding van een overval in de winkel aan het Leidseplein. Op video's van omstanders was te zien dat de man met een vuurwapen in de winkel liep, terwijl hij een andere man onder schot hield. Tientallen mensen hielden zich verborgen in het pand.

Ruim vijf uur later, rond 22.30 uur, kwam de gijzeling ten einde. De gijzelnemer had de politie om water gevraagd, dat werd afgeleverd door een bomrobot. Toen de gijzelaar het water moest pakken, zag hij zijn kans schoon en ging hij er rennend vandoor.

De gijzelnemer rende nog achter de Bulgaarse man aan, maar werd door snel ingrijpen door de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangereden. De man ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis. Woensdag werd duidelijk dat de man explosieven droeg, maar dat deze niet op scherp stonden.

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Amsterdam twee woningen doorzocht. Het gaat om de woning van A. en een locatie waar hij geregeld kwam, zo maakte de politie bekend op een persconferentie. Bij de huiszoekingen zijn gegevensdragers in beslag genomen.