De man die dinsdagavond tientallen mensen gijzelde in een Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta. Toen agenten naar de winkel kwamen voor wat eerst een overval leek, schoot hij direct vier keer op de politie. Er zijn geen agenten gewond geraakt.

De verdachte is een 27-jarige Amsterdammer die al eerder is veroordeeld voor wapenbezit. De man maakte zijn eisen bekend door zelf met de politie te bellen. Dit alles werd duidelijk op een persconferentie gehouden in de nacht van maandag op dinsdag door de driehoek van Amsterdam: de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie.

Een deel van de tientallen mensen die zich nog in de winkel bevonden kon worden bevrijd, maar anderen konden geen kant op. Vier van hen verstopten zich in een bezemkast. Allen maken het naar omstandigheden goed. Ook het slachtoffer dat continu onder schot werd genomen door de gijzelaar, waarschijnlijk een 44-jarige Engelsman, is ongedeerd.

De gijzelnemer is na uiteindelijk te zijn aangereden door de de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was nog wel aanspreekbaar.

De melding van een mogelijke overval kwam om 17.30 uur. Al snel maakte de gijzelnemer zijn eisen duidelijk. Hij vertelde de politie een bomvest te dragen en deze af te laten gaan als zijn wensen niet werden ingewilligd. De politie zette massaal agenten in. Het gebied rondom het Leidseplein werd ruim afgezet.

Gijzeling tot einde na alert reageren van gijzelaar

Ruim vijf uur later, rond 22.30 uur, kwam de gijzeling ten einde. De gijzelnemer had de politie om water gevraagd die werd afgeleverd door een bomrobot. Toen de gijzelaar het water moest oppakken, zag hij zijn kans schoon en ging er rennend vandoor. De gijzelnemer rende nog achter de Engelsman aan, maar door snel ingrijpen van de DSI, kon de gijzelaar ontkomen.

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw zei dat na zo'n anderhalf uur duidelijk was, wie de gijzelnemer was. De politie laat weten dat de woning van de man is onderzocht, net als een pand waar hij regelmatig verbleef.

Locoburgemeester Rutger Groot Wassink sprak van een "schokkende gebeurtenis" en weer een geweldsdaad in het hart van Amsterdam verwijzend, naar de dood van Peter R. de Vries juli vorig jaar.

Het onderzoek is nog in volle gang.