De gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam kwam dinsdagavond rond 22.30 uur ten einde. Dit gebeurde er vanaf het moment dat de gijzelaar voet in de winkel zette.

17.30 uur

De eerste meldingen van een mogelijke gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam komen dinsdagmiddag rond 17.30 uur binnen. Er wordt dan nog gesproken van een overval. Veel bezoekers van de Apple Store slagen erin de winkel te verlaten, maar dat geldt niet voor iedereen.

Later zal blijken dat de 'overvaller' een 27-jarige Amsterdammer met een automatisch wapen en een handwapen is. Ook draagt hij iets wat lijkt op een bomvest. Zodra de eerste politieagenten arriveren, beschiet hij hen in totaal vier keer. Niemand raakt echter gewond.

18.30 uur

Een uur later is het Leidseplein helemaal afgezet en komen de eerste beelden van de gijzeling binnen. Op video's van omstanders is te zien hoe de gijzelnemer met een vuurwapen door de winkel loopt, terwijl hij een klant onder schot houdt en dreigt zichzelf op te blazen. De klant is waarschijnlijk een Engelse toerist, zal de politie later mededelen.

De gijzelnemer heeft telefonisch contact met onderhandelaars van de politie. Hij eist 200 miljoen euro aan cryptovaluta en 'een vrijgeleide', dus de winkel te mogen verlaten zonder te worden opgepakt.

Ondertussen bevinden zich nog tientallen mensen in de winkel en de verdiepingen daarboven. Vier slachtoffers houden zich urenlang schuil in een kast op de begane grond.

54 Bekijk beelden van de gijzeling in Amsterdam

19.30 uur

Iets voor half acht vraagt de politie via Twitter "omwonenden, ondernemers en werknemers aan het Leidseplein om niet buiten te komen kijken en binnen te blijven".

Onder andere bezoekers van debatcentrum De Balie, dat naast de Apple Store ligt, moeten van de politie wegblijven bij de ramen. Een groot gebied rondom het Leidseplein is dan inmiddels afgezet.

20.00 uur

Nog altijd zitten er, naast de klant die onder schot wordt gehouden, personeelsleden vast in het pand. Een werknemer van de Apple Store laat aan NU.nl weten dat collega's zichzelf hadden opgesloten in de kantine, maar inmiddels zijn bevrijd.

Even later roept de politie mensen om op sociale media terughoudend te berichten over mensen die zich nog in de winkel bevinden, om de gijzelnemer niet in de kaart te spelen. Ook livestreams van de politie-inzet kan de politie niet waarderen.

20.55 uur

Tientallen gegijzelden slagen erin het pand te verlaten. Zij worden opgevangen door agenten en naar het politiebureau gebracht om een getuigenverklaring af te leggen. Ze krijgen ook nazorg van Slachtofferhulp.

22.30 uur

Een robot van de politie arriveert op het Leidseplein en rijdt richting de Apple Store. De gijzelnemer heeft namelijk water gevraagd aan de onderhandelaars. De robot brengt het water tot aan de deur van de Apple Store. De gijzelnemer vraagt de klant die hij continu onder schot houdt, om het water daar aan te pakken.

Het slachtoffer ruikt de vrijheid, grijpt zijn kans en rent de winkel uit. "Een soort heldenrol, hij zorgde zo voor een doorbraak", zal de politie later over hem zeggen. Zijn gijzelnemer rent hem achterna, dwars het Leidseplein over.

Een onopvallende politieauto rijdt de gijzelnemer tegemoet en rijdt hem hard aan. De gijzelnemer valt op de grond. Hij is zwaargewond, maar nog aanspreekbaar. Een robot onderzoekt hem op explosieven, terwijl hij vanaf verschillende kanten onder schot wordt genomen, zo is aan de laserstralen te zien.

22.44 uur

23.00 uur

Er zijn inmiddels meer mensen uit de Apple Store in veiligheid gebracht, meldt de politie. Later zal blijken dat in totaal ongeveer zeventig mensen tijdens de gijzeling in de Apple Store aanwezig waren.

23.10 uur

De gijzelnemer heeft geen explosieven bij zich, bevestigt de politie. Medisch personeel ontfermt zich over hem. Hij is nog aanspreekbaar, maar zwaargewond, en wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Tientallen rechercheurs onderzoeken de zaak. De politie doorzoekt twee woningen in Amsterdam: het huis van de verdachte en een ander pand waar hij vaak kwam. Of hij in zijn eentje handelde, zal nog moeten blijken, maar de politie heeft tot dusver geen signalen van een eventuele medestander.