De gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam is na uren nog steeds gaande, meldt de politie. Op video's van omstanders is te zien hoe een man met een vuurwapen in de winkel loopt, terwijl hij een andere man onder schot houdt.

De politie is massaal aanwezig en de nabije omgeving is afgezet. Omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt van het incident worden opgeroepen niet naar buiten te komen en binnen te blijven. Meerdere mensen meldden eerder op de avond aan AT5 schoten te hebben gehoord in het pand.

Personeelsleden in het pand hadden zich opgesloten in de kantine, meldt een werknemer van de Apple Store aan NU.nl. Zij zijn inmiddels het gebouw weer uit.

De politie zegt "tientallen" mensen te hebben bevrijd. Er wordt niet gemeld hoeveel mensen er nu nog in het pand zijn en wat de status van de gijzeling precies is. Een woordvoerder van de politie houdt er rekening mee dat het nog lang kan duren.

Inzet van hulpdiensten steeds groter

Ook hulpdiensten zoals ambulances, brandweer en marechaussee zijn vertegenwoordigd. De inzet van hulpdiensten rondom het incident wordt dinsdagavond steeds groter. Voertuigen rijden af en aan, met zwaailichten en sirenes.

Uit voorzorg is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet, zegt een woordvoerder van de politie. De Amsterdamse driehoek (politie, justitie en locoburgemeester) is bij elkaar geroepen, meldt AT5.

Mensen die zijn bevrijd uit de winkel worden opgevangen door politieagenten. Ze gaan mee naar een politielocatie voor een getuigenverklaring en voor nazorg zoals Slachtofferhulp.

Politie bekijkt beelden op sociale media

Wat betreft de beelden die op sociale media te zien zijn, zegt de politie die ook te hebben bekeken. Deze worden veiliggesteld en "meegenomen in het onderzoek", aldus de politie.

De politie schrijft terughoudend te zijn met het delen van informatie over de Apple Store om het onderzoek en de inzet van de politie ter plekke niet te verstoren.

In verband met de politieactie zijn de afritten bij de S106 in het westen van de stad afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.