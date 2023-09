Aantal kankergevallen wereldwijd sinds 1990 met bijna 80 procent toegenomen

Het aantal gevallen van beginnende kanker bij mensen van onder de vijftig jaar is in de afgelopen drie decennia wereldwijd met bijna 80 procent toegenomen. Dat schrijven wetenschappers woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Oncology

The Guardian noemt het woensdag gepubliceerde onderzoek "het grootste in zijn soort". Eerdere onderzoeken focusten vooral op regionale en nationale verschillen in het aantal kankergevallen. Het onderzoek in BMJ Oncology is gebaseerd op gegevens uit 204 landen en richt zich op 29 soorten kanker.

De conclusie van de wetenschappers is verontrustend: tussen 1990 en 2019 is het aantal gevallen van beginnende kanker bij mensen onder de vijftig wereldwijd met 79,1 procent toegenomen. Het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker is in dezelfde periode toegenomen met 27,7 procent.

In 1990 waren er over de hele wereld nog 1,82 miljoen gevallen. Dertig jaar later waren dat er 3,26 miljoen. Daarnaast overleden in 2019 meer dan een miljoen mensen van onder de vijftig aan kanker.

Belangrijke oorzaken van de forse stijging zijn volgens de onderzoekers waarschijnlijk ongezonde voeding en alcohol- en tabaksgebruik. Ze schrijven dat het aanmoedigen van een gezonde levensstijl nodig is om de toename te bestrijden.

Mogelijk toename van 31 procent in 2030

De onderzoekers verwachten dat het aantal kankergevallen in 2030 met nog eens 31 procent kan zijn gestegen als er in de tussentijd niets verandert. Het aantal sterfgevallen door kanker zou dan met 21 procent zijn toegenomen.

Van alle onderzochte kankersoorten kwam borstkanker in 2019 wereldwijd het vaakst voor (13,7 op de 100.000 mensen) en zorgde voor de meeste sterfgevallen (3,5 op de 100.000 mensen). Het aantal gevallen van prostaat- en strottenhoofdkanker namen tussen 1990 en 2019 het snelst toe.