Seksuele geaardheid speelt in Duitsland geen rol meer als je bloed wil geven

Duitsland versoepelt vanaf vandaag de regels voor bloeddonaties door homoseksuele en biseksuele mannen. Seksuele oriëntatie en geslachtsidentiteit worden niet meer meewogen als iemand bloed wil geven.

Het is overigens nog onduidelijk hoe snel de nieuwe regels overal worden toegepast. Bloedbanken moeten overstappen op andere vragenlijsten voor bloeddonoren. Iedereen die in de afgelopen vier maanden 'risicovol' seks heeft gehad, mag vanaf vandaag geen bloed meer geven, ongeacht zijn seksuele geaardheid.

Iemands seksuele geschiedenis wordt als risicovol beschouwd als het de kans om een ernstige infectieziekte als hiv op te lopen aanzienlijk vergroot. Hieronder vallen bijvoorbeeld seks met meerdere partners of anale geslachtsgemeenschap met een nieuwe partner.

Volgens de nieuwe Duitse richtlijnen krijgt iedereen concrete vragen over zijn of haar seksleven, en niet alleen homo's en biseksuele mannen zoals tot nu toe het geval was.