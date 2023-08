Meer dan de helft van de jongeren zegt mentale klachten te hebben. Professionele hulp inschakelen wordt steeds meer geaccepteerd, maar de wachtlijsten zijn lang. Wat kun je zelf doen om weerbaarder te worden? "Je hebt iemand nodig om kwetsbaarheden mee te delen."

In het kort Meer dan de helft van de jongeren heeft mentale klachten en de wachtlijsten voor professionele hulp zijn lang.

Sociale steun en echte verbinding met een ander zijn belangrijk om je mentale weerbaarheid te vergroten.

Creëer meer plekken voor zingeving en contact, probeer af en toe niets te doen en besef dat je niet alleen bent. Deze samenvatting is gemaakt met behulp van AI en gecheckt door NU.nl.

We leven in een samenleving die steeds individualistischer wordt, zegt Minne Fekkes, bijzonder hoogleraar Sociale Vaardigheden en Weerbaarheid aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij TNO Child Health. "En we kijken de hele dag door op onze telefoon."

Op die telefoon word je doorlopend geconfronteerd met de op het oog perfecte levens van anderen. Daarnaast leven we in een prestatiemaatschappij, waardoor je voortdurend het gevoel kan hebben dat je moet presteren.

Door dat vluchtige contact op sociale media missen we diepgang. "Terwijl sociale steun veel kan betekenen", zegt hij. "Je hebt in ieder geval één of twee mensen in je omgeving nodig bij wie je terechtkunt voor dieper contact. Aan wie je je kwetsbaarheden kan laten zien en bij wie je je onzekerheid kan delen."

Dat kan een vriend of familielid uit eigen kring zijn, maar evengoed een studieadviseur of vertrouwenspersoon op werk.

Vatbaarder voor de mening van anderen

Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek, zegt in gesprek met NU.nl dat jongeren zeker tijdens hun adolescentie op zoek zijn naar zichzelf en vatbaarder zijn voor de mening van anderen.

Maar je moet je niet aanpassen aan anderen omdat je denkt dat het makkelijker is of dat je er dan wel bij zal horen, denkt zij. "Dan doe je jezelf tekort. Bovendien blijf je dan in kringetjes ronddraaien en kun je terechtkomen in een negatieve spiraal. Echte verbinding met iemand anders, daar gaat het om."

De kans op een depressie wordt kleiner als je meer plekken creëert waar je terechtkunt voor zingeving en contact. Eilandjes van competentie noemt Fekkes dat. "Ga bijvoorbeeld op tennis- of zangles of zoek iets anders om te doen. Als je verschillende eilandjes hebt, ben je weerbaarder als één eilandje even tegenvalt."

Probeer af en toe even niets te doen

Fekkes ziet daarnaast dat we tegenwoordig onze tijd zo efficiënt mogelijk indelen. We moeten van alles: op het werk, met de studie, in je sociale leven of tijdens het sporten. "Er is geen ruimte meer om even te ontspannen of niks te doen, terwijl dat juist goed is voor onze mentale gezondheid. Probeer dus momenten in je dag te hebben waarop je even niets hoeft te doen."

Anders staan jongeren de hele tijd aan. Dat kan resulteren in te veel stress en een verslechterde nachtrust. Al deze factoren kunnen een goede mentale gezondheid in de weg staan.

De neiging om mentale hulp te professionaliseren, komt de lange wachtlijsten volgens Fekkes niet ten goede. Daarom denkt hij dat het goed is om jongeren handvatten te geven om zichzelf weerbaarder te maken.

Je bent niet alleen

"We zijn in de kern sociale wezens. Onze telefoon en sociale media lijken dat gat op te vullen. Alleen moeten we ons er meer bewust van zijn dat vluchtig en oppervlakkig contact niet voldoende is. In plaats van alleen maar door te rennen, zou je meer de tijd moeten nemen voor rustmomenten en moeten proberen dieper contact met een ander te ontwikkelen."

En weet dat je niet alleen bent, benadrukt Machielse. "Ongeveer de helft van de jongeren heeft last van stress, sociale druk en eenzaamheid. Het zal je gevoel niet doen wegnemen. Maar wellicht dat het besef dat je niet de enige bent de pijn iets kan verlichten."