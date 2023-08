Na EMA keurt ook Europese Commissie nieuw vaccin tegen RS-virus goed

Europese artsen mogen een nieuw vaccin tegen het RS-virus gebruiken. Na het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) geeft ook de Europese Commissie groen licht. Het nieuwe vaccin kan pasgeboren baby's veel leed besparen.

Dit vaccin kan in tegenstelling tot eerdere vaccins worden toegediend aan zwangere vrouwen. Daardoor is de baby tot zes maanden na de geboorte beschermd.

Het RS-virus is een verkoudheidsvirus dat bij de meeste kinderen vooral tot hoesten en verkoudheidsklachten leidt. Een klein aantal jonge kinderen wordt er heel ziek van en moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Heel soms overlijden baby's aan de gevolgen van het virus.

Het vaccin zal niet direct in Nederland worden gebruikt. Het middel moet eerst worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het kabinet zal de Gezondheidsraad hierover raadplegen. Bont gaf aan dat de uitspraak in de eerste maanden van 2024 plaatsvindt.

Het RS-virus speelde in de zomer van 2021 ineens op in Nederland. Dat leidde op het hoogtepunt tot honderden besmettingen per week. Afgelopen winter vond de hoogste piek in het aantal besmettingen in jaren plaats, maar sindsdien is het RS-virus weer op z'n retour.