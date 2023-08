Verlamde vrouw kan weer 'praten': computer vertaalt haar hersensignalen

Een vrijwel geheel verlamde vrouw kan weer praten door een medische doorbraak. Artsen hebben een manier gevonden om haar hersensignalen op te vangen en door te sturen naar een computer, die de signalen 'vertaalt'.

De hersensignalen worden opgevangen met elektroden, op de onderdelen van het brein die het spraakvermogen en gezichtsuitdrukkingen aansturen, schrijft The Guardian.

Achter het systeem op de computer zit een geavanceerd algoritme. Dat systeem is getraind door de vrouw in haar hoofd zinnen te laten herhalen. Ruim 250 minuscule elektroden vingen vervolgens de signalen op waarmee de vrouw de spieren in haar tong, kaak, gezicht en strottenhoofd (waarmee we geluid produceren) zou aansturen. Zou, want de vrouw kan geen gebruikmaken van deze lichaamsfuncties door een ernstige beroerte.

Patiënten krijgen letterlijk hun eigen stem terug: de computer imiteert hun stem op basis van geluidsfragmenten en video's uit hun leven. Een digitale versie van de patiënt is op een scherm te zien en spreekt de zinnen uit.

Algoritme is nog niet perfect, maar wel enorme verbetering

Het algoritme is nog niet perfect. Ruim een kwart van de woorden wordt nog verkeerd geïnterpreteerd en het systeem kan 'slechts' 78 woorden per minuut vertalen. Ter vergelijking: in een mondeling gesprek worden (afhankelijk van de taal) ruim 110 tot 150 woorden per minuut uitgesproken.

Toch zijn wetenschappers lovend over de medische doorbraak. "Dit is een enorme stap ten opzichte van eerdere onderzoeken", zegt neurowetenschapper Nick Ramsey van het UMC Utrecht tegen The Guardian. "We staan op een kantelpunt."

Voor de patiënt die het onderzoek mogelijk maakte, betekent de doorbraak ook een enorme verbetering. De verlamde vrouw maakt momenteel gebruik van technologie waarmee ze met oogbewegingen letters en woorden selecteert. Daarmee komt ze tot veertien woorden per minuut.