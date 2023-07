Oplossing voor spoedeisende hulp is niet méér geld, maar betere verdeling

Sinds deze week is de spoedeisende hulp (SEH) van het Amsterdamse VUmc 's nachts dicht. Dat komt vooral door personeelstekorten, een probleem waar meer SEH-afdelingen mee kampen. Dit is waarom de spoedeisende hulp het lastig heeft, en wat we eraan kunnen doen.

Afgelopen februari en maart ging ook in het Isala-ziekenhuis in het Drentse Meppel de SEH 's nachts dicht. Vorig jaar moest het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer tijdelijk de SEH-afdeling drie dagen per week sluiten. En het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen (Limburg) heeft na 2030 mogelijk helemaal geen spoedeisende hulp meer.

De personeelstekorten op de spoedeisende hulp zijn een landelijk probleem. Dat is mede het gevolg van politiek beleid, zegt David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

"Het idee is dat het goedkoper is om de acute zorg te bundelen. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat niet het geval te zijn. Ook de kwaliteit van de zorg is niet beter is in grotere ziekenhuizen. Bij een fusie tussen ziekenhuizen is bovendien de gedachte dat al het personeel behouden blijft, maar dat is vaak niet zo. En dan blijft er niet genoeg personeel over om de afdeling te bemannen."

Baden wijst erop dat bij het VUmc meespeelde dat alle zorg verplaatst zou worden naar de locatie van het AMC. "Als je een afdeling sluit, gaat het personeel niet zomaar mee naar die andere SEH-afdeling. Ze zijn breed opgeleid, dus kunnen ze ook in de wijkzorg of bij de ambulancedienst terecht. Mensen mogen zelf kiezen, je kan ze niet dwingen om ergens te gaan werken."

Dat beaamt ook Tanja van Roosmalen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV). "Mensen kiezen er bewust voor om in een bepaald ziekenhuis te werken, vanwege de reistijd of omdat de sfeer van een ziekenhuis ze bevalt", zegt ze. "Bij een fusie worden de afdelingen groter. Maar sommigen fungeren juist beter in kleinere teams."

Minister Kuipers: 'Ingrijpende keuzes nodig' Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei tijdens een Kamerdebat afgelopen juni dat hij niet kan garanderen dat SEH-afdelingen open blijven.

Kuipers wil door het personeelsgebrek vaker (afdelingen van) ziekenhuizen samenvoegen.

"Er zullen in de komende jaren ingrijpende keuzes gemaakt worden. Niet alles kan altijd en overal", vindt Kuipers.

Volgens Kuipers voldoen veel SEH-afdelingen niet aan de kwaliteitseisen omdat het personeel niet ervaren genoeg is. De NVSHA spreekt dat tegen.

Het sluiten van spoedeisende hulp is voor Kuipers "geen doel op zich". Zijn motto is: "Dichtbij waar het kan, ver weg waar het moet."

Opleiden op zich is niet het probleem

Er zijn zeker twaalfhonderd gespecialiseerde artsen nodig om alle SEH-afdelingen in Nederland te bemannen. Momenteel zijn er maar zeshonderd artsen. "Veertig artsen per jaar worden specifiek opgeleid voor de spoedeisende hulp. Maar we hebben er tachtig per jaar nodig zodat alle afdelingen een spoedeisende hulparts hebben", zegt Baden.

Bovendien is de achterstand niet in één klap weg te werken. "Als je in één keer zeshonderd SEH-artsen opleidt, gaan die ook weer tegelijk met pensioen. Dan zit je na zoveel jaar weer met hetzelfde probleem. Je wilt dat het opleiden geleidelijk gaat." Baden ziet dat er genoeg geïnteresseerden zijn voor extra opleidingsplekken. "De SEH is een populaire plek om te werken."

Maar bij verpleegkundigen is de uitstroom een veel groter probleem dan de instroom van nieuwe mensen. "Oorzaken zijn de onregelmatige werktijden, de hoge werkdruk, de toegenomen agressie van patiënten en familieleden", somt Van Roosmalen op.

"Door sommige ziekenhuizen worden meer mensen opgeleid dan eigenlijk nodig is. Om alvast rekening te houden met de hoge uitstroom."

Ziekenhuismedewerkers protesteren tegen het beleid van minister Kuipers. Foto: ANP

Meer geld is niet de oplossing

De oplossing voor het personeelstekort is in ieder geval niet simpelweg een kwestie van meer geld, zeggen Baden en Van Roosmalen. "Er is genoeg budget vanuit de overheid", zegt Baden. "Maar het kost ook energie en inzet vanuit de ziekenhuizen. Je hebt ervaren mensen nodig die anderen opleiden en begeleiden."

Volgens Baden moet er eerst worden gekeken naar het verlichten van de zware werkomstandigheden en de werkdruk. "De salarissen zijn marktconform. Maar het is zwaar werk. We 'verbruiken' nu in hoog tempo werknemers. In de zorg vinden we hoge uitstroom bijna normaal, maar dat is het natuurlijk niet."

Baden noemt 'kleine' zaken zoals gratis parkeren, een bedrijfskantine die altijd open is en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer voor werknemers.

"Die kunnen al een groot verschil maken. Dat zijn simpele dingen waar nu te weinig over wordt nagedacht." Ook vindt hij dat huisartsen en wijkverpleging meer waardering en inspraak in het beleid verdienen. "Met een vaste huisarts heb je bijvoorbeeld 20 procent minder SEH-bezoeken."

Binden, boeien en behouden van personeel

Van Roosmalen ziet vooral mogelijkheden bij het tegengaan van de uitstroom. Het binden, boeien en behoud van werknemers noemt ze dat. "We zien werknemers die als zzp'er aan de slag gaan. Dan hebben ze meer invloed op waar ze werken, en hoeveel uren."

Die flexibiliteit zou volgens Van Roosmalen ook kunnen worden geboden aan mensen met een vast contract. Ze ziet dat vooral de jongere generatie SEH-verpleegkundigen een andere balans wil met hun privéleven. Vaak werken ze daarom ook minder uren.

"Er loopt momenteel een proef in Noord-Brabant waarbij verpleegkundigen afwisselend werken op SEH-afdelingen in meerdere ziekenhuizen. Dan kunnen ze zien hoe het er op andere plekken aan toe gaat. Als die flexibiliteit mogelijk wordt, kun je tekorten in de regio makkelijker aanvullen."

De (mogelijke) oplossingen voor het personeelstekort op de spoedeisende hulp: Verhoging van aantal opleidingsplekken

Meer, maar kleinere ziekenhuizen

Betere verdeling van geld in de zorg, meer naar bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleging (eerstelijnszorg)

Verbeteren van communicatie tussen eerstelijnszorg en ziekenhuizen

Verlichten werkdruk

Niet meer salaris, maar betere arbeidsvoorwaarden

Het "binden, boeien en behoud" van medewerkers

Meer doorgroeimogelijkheden vanuit de afdeling

Meer flexibiliteit voor mensen met vast contract