EMA keurt nieuw vaccin in strijd tegen RS-virus goed: 'Keerpunt in bestrijding'

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA heeft een nieuw vaccin in de strijd tegen het RS-virus goedgekeurd. Het middel kan worden toegediend aan zwangere vrouwen, waardoor hun baby tot zes maanden na de geboorte beschermd is. Experts noemen het vaccin een doorbraak.

Wat is het RS-virus? Het RS-virus is een verkoudheidsvirus dat bij de meeste kinderen vooral tot hoesten en verkoudheidsklachten leidt. Een klein aantal jonge kinderen wordt er heel ziek van en moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Heel soms overlijden baby's aan de gevolgen van het virus.

Het vaccin Abrysvo, dat is ontwikkeld door Pfizer, is het eerste RS-vaccin dat gebruikmaakt van zogeheten 'passieve immunisatie', wat betekent dat niet de baby zelf, maar de moeder wordt gevaccineerd.

Artsen noemen het vaccin een doorbraak in de bestrijding van het RS-virus. Jaarlijks belanden nog altijd duizenden kinderen per jaar met een RS-infectie in het ziekenhuis, van wie 150 tot 200 op de intensive care.

Louis Bont, kinderarts en infectioloog bij het UMC Utrecht, zegt tegen de NOS dat het nieuwe Abrysvo-vaccin een keerpunt in de strijd tegen het RS-virus zal zijn. Volgens hem zal het middel veel infecties voorkomen.

Dat het Europese geneesmiddelenbureau nu groen licht heeft gegeven, wil niet zeggen dat het vaccin ook direct in Nederland zal worden gebruikt. Het middel moet eerst worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het kabinet zal de Gezondheidsraad hierover raadplegen. Volgens Bont vindt de uitspraak in de eerste maanden van 2024 plaats.