Aantal lymediagnoses voor het eerst niet toegenomen, mogelijk door corona

Het aantal diagnoses van de ziekte van Lyme was in 2021 even groot als bij de vorige meting in 2017. Het is de eerste keer sinds het begin van de metingen in 1994 dat het cijfer niet is toegenomen.

Sinds 1994 houdt het RIVM elke vier of vijf jaar een peiling onder huisartsen. Daarmee brengt het instituut de ontwikkeling van het aantal lymediagnoses in kaart. Sinds 1994 was het aantal lymediagnoses bij elke peiling groter dan bij de meting ervoor.

Huisartsen stelden in 2021 in totaal 25.600 keer een rode ring of vlek vast die veroorzaakt werd door de lymebacterie. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal in 2017.

Het RIVM plaatst wel een kanttekening bij het gelijk blijven van het aantal diagnoses. Mensen kwamen in 2021 veel minder bij de huisarts met tekenbeten. Dat is mogelijk het gevolg van de algemene afname van huisartsbezoeken tijdens de coronapandemie.

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen die oplopen als ze gebeten worden door een besmette teek. Elk jaar zijn er ongeveer anderhalf miljoen tekenbeten bij mensen in Nederland. In 2 tot 3 procent van de gevallen leidt dat tot lymeklachten.