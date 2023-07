Dat alcohol slecht is voor onze gezondheid is bekend, maar hoe zit het met drinken in de zon bij hoge temperaturen? Heeft alcohol daardoor een ander effect op ons lichaam?

Je hebt vast weleens gehoord dat je sneller dronken wordt als het warm is. Maar volgens Steven Biemans van het Trimbos-instituut weten we niet of dat echt zo is. "Er is in ieder geval nog nooit onderzoek naar gedaan", zegt hij.

Wel is duidelijk dat je meer kans loopt op uitdroging en sneller last kunt krijgen van duizeligheid als het warm is. "Het kan best zijn dat mensen daardoor het gevoel hebben sneller dronken te worden", denkt Biemans.

Sigrid Sijthoff, arts en eigenaar van verslavingsinstelling Kick your Habits, denkt dat het niet alleen aan de warmte ligt. "Als het warm is, krijg je sneller dorst en ga je meer drinken."

Alcohol heeft een effect op je nieren. Hoe meer je drinkt, hoe minder goed het orgaan zijn werk kan doen, waardoor je meer moet plassen. "En hoe meer je plast, hoe sneller je uitdroogt en dorst krijgt. En dus ga je bijvoorbeeld weer meer bier drinken", zegt Sijthoff. "Bovendien is de kans groot dat je meer gaat zweten en ook dat helpt je verder uitdrogen."

Blijf naast dat biertje ook water drinken

Daarom is het altijd, maar zeker tijdens warme dagen, belangrijk om naast dat biertje ook water te blijven drinken. Biemans: "Ons advies is om op warme dagen niet te drinken, het te houden bij één glas of in ieder geval te minderen. En als je besluit wel te drinken, probeer er dan in elk geval een glas water of fris naast te drinken."

Op een lege maag komt de alcohol een stuk harder aan dan na een flink bord avondeten.

Steven Biemans, expert bij het Trimbos-instituut

Wat volgens Biemans ook niet helpt is dat er vaker overdag dan in de avond op het terras wordt gezeten. "Hierdoor is de kans groter dat je minder gegeten hebt. Je maag is daardoor leger en de alcohol komt daardoor een stuk harder aan dan na een flink bord avondeten. De nacho's of portie bitterballen om de trek op te vangen zijn vaak onvoldoende om een dergelijke piek te voorkomen."

Ondanks dat we weten dat alcohol slecht is voor onze gezondheid, wordt het gevaar nog steeds onderschat. De Gezondheidsraad adviseert niet te drinken, of niet meer dan één glas per dag. Want zelfs dat ene glaasje kan al schadelijk zijn.

Het is gezelliger met een drankje erbij

Of het nou warm of koud is, alcohol kan een hoop schade aanrichten. Toch lijkt dat besef maar langzaam door te dringen. "We weten tenslotte al heel lang dat alcohol slecht is en tóch blijven we drinken", ziet Sijthoff. "We zijn ons bewust dat het giftig spul is, maar hebben onszelf aangeleerd dat het gezellig is en dat we niet zonder kunnen."

Het maakt daarbij niet uit of je dat koude biertje inruilt voor een mixdrankje. Een glas wodka spa rood (want fris) is net zo slecht. Gelukkig zijn er steeds meer alcoholvrije opties, ook op het terras. "Kijk naar het brede aanbod van alcoholvrij bier in de supermarkt; dat was vroeger één flesje, nu is het een heel schap."

Wat daarbij ook helpt is dat de adviezen over hoeveel glazen per week, in de loop der jaren steeds verder worden aangescherpt. Het duurt volgens Sijthoff vaak een tijd voordat dat besef wordt gevoeld in de samenleving.

"En het is niet zo dat we helemaal moeten stoppen met drinken", zegt de arts. "We moeten ons lichaam alleen aanleren dat het ook gezellig kan zijn zonder of met minder. En ook niet onbelangrijk: een avond zonder alcohol kan juist ook heel prettig zijn. Denk maar eens aan hoe fris je de volgende ochtend wakker wordt."