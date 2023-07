Dit is het verschil tussen zonnebrandcrèmes en hier moet je op letten

Met de zomervakantie in aantocht en de hoge temperaturen in Nederland is het belangrijker om vaker te smeren met zonnebrand. Maar waar moet je op letten bij het kopen van zonbescherming? Twee experts geven uitleg.

"De beste crème is de crème die mensen prettig vinden", zegt dermatoloog Marjolein Leenarts. "En dat is heel persoonlijk. Iemand met een droge huid geeft misschien de voorkeur aan een vettere crème. Andersom kan voor mensen met een vette huid een lichtere substantie juist lekker zijn."

En dat is precies waarom er zoveel verschillende soorten zonnebrandcrèmes in het schap liggen, zegt cosmetisch wetenschapper Heleen Kibbelaar. "Zodat je een textuur kunt kiezen die jij prettig vindt. Het gaat er namelijk vooral om dat je vaak genoeg en dik genoeg smeert."

Zonnebrandcrèmes worden gemaakt en getest in een laboratorium. Als wetenschapper is Kibbelaar daar vanaf het begin bij betrokken. "Het ontwikkelen van deze crèmes wordt streng gereguleerd en onderworpen aan Europese regelgeving. Er liggen dus geen crèmes in het schap die schadelijk zouden kunnen zijn."

Waarom het belangrijk is iedere twee uur te smeren

Ook kun je ervan uitgaan dat iedere fles met een SPF ook daadwerkelijk de aangegeven bescherming biedt. "SPF staat voor Sun Protection Factor", zegt Leenarts. De factor staat voor de tijd waarin je zonder zonnebrand zou verbranden. Stel je zou na tien minuten in de zon al rood kleuren, dan verbrand je met factor 30 pas na tien keer dertig minuten. "Alleen dan wel getest onder labomstandigheden."

En dat is waarom je daar op het strand of het terras niet van uit kunt gaan, zegt Kibbelaar. Die omstandigheden verschillen namelijk van die in het lab. "Niet alleen smeren we dan vaak niet dik genoeg, ook hebben we buiten het lab te maken met de kracht van de zon en die kan per dag verschillen. Bij een hoge zonkracht verbranden we sneller."

Het risico bij een spray is dat mensen soms geneigd zijn minder goed of minder dik te smeren.

Marjolein Leenarts, dermatoloog

Daarom is het, welke factor je ook gebruikt, belangrijk om iedere twee uur te smeren. "Bij een test in het laboratorium wordt namelijk ook geen rekening gehouden met zoiets als zwemmen, zweten of de wrijving van je lijf tegen handdoeken of kleding", vult Leenarts aan.

Een goedkope zonnebrand beschermt net zo goed als een duur merk. En er is ook geen verschil tussen een spray of crème. "Het een werkt niet beter dan het ander", zegt Leenarts. "Het risico bij een spray is wel dat mensen soms geneigd zijn minder goed of minder dik te smeren. De truc is om alsnog met je handen de zonnebrandcrème in te wrijven na het sprayen."

Zo dik moet je smeren

Bij het aanbrengen van zonnebrand moet je volgens Leenarts dezelfde dikte aanhouden als het smeren van pindakaas op een boterham. "Dus best een dikke laag." Smeer je niet dik genoeg, dan ben je met een factor 50 maar voor de helft beschermt.

Zo dik moet je volgens het KWF smeren Houd er rekening mee dat de beschermingsfactor omlaaggaat als je te dun smeert. Smeer dus dik. Gebruik minimaal 7 theelepels per smeersessie. Gebruik 1 theelepel crème voor gezicht en hals

2 voor armen en schouders

2 voor borst, buik en rug

2 voor benen en voeten

"Dan zijn er nog de verschillende filters in een crème", zegt Kibbelaar. Zo maken we onderscheid tussen een chemisch filter en een filter gebaseerd op mineralen. "Terwijl beide filters chemicaliën zijn. Bij het filter dat bestaat uit mineralen (zoals zinc oxide en titanium dioxide), wordt de grondstof uit de natuur gewonnen."

Deze flesjes worden aangeduid als 'minerale zonnebrand' of 'natuurlijke zonnebrand'. "Deze middelen worden nog wel chemisch bewerkt. En gelukkig maar, want de beginstoffen zoals we ze direct uit de natuur halen kunnen niet dienen als uv-filters."

Is je zonnebrand slecht voor het milieu?

Een zonnebrand met chemisch filter zou slecht zijn voor het milieu. Ga je ingesmeerd met een chemisch filter de zee in, dan zou je een hoop chemicaliën in het water achterlaten en daarmee het koraal beschadigen. "Deze onderzoeken zijn niet in de juiste context gedaan en op dit moment is daar dan ook geen concreet bewijs voor", zegt Kibbelaar.

En dat een filter gebaseerd op mineralen beter zou werken omdat het uv-licht weerkaatst, klopt niet, weet Kibbelaar. "Beide filters vormen een laagje op de huid en beschermen door uv-licht te absorberen. Voor de consument maakt het daarom niet uit met welk type uv-filter er gesmeerd wordt."

Voor mensen die make-up gebruiken bestaan er ook allerlei producten die zeggen door de make-up heen te beschermen. Het gaat dan niet om make-upproducten waaraan een filter is toegevoegd, maar over SPF-sprays die je over je make-up heen kunt gebruiken.

"Als er 'SPF' op de fles staat, kun je ervan uitgaan dat het product wel iets van bescherming biedt", zegt Leenarts. Kibbelaar merkt op dat het bij zo'n spray wel lastig te achterhalen is of iemand daadwerkelijk genoeg aanbrengt. Dat is dus iets om op te letten.