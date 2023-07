Huisartsen zien steeds meer jonge kinderen met krentenbaard

Steeds meer jonge kinderen van nul tot vier jaar hebben krentenbaard. De besmettelijke infectie waarbij wondjes en blaasjes ontstaan die meestal op het gezicht zitten en ontzettend jeuken, wordt steeds vaker gezien door huisartsen.

Krentenbaard wordt veroorzaakt door de Groep A-streptokokkenbacterie. Dat er nu steeds meer kinderen met de infectie rondlopen, komt volgens het RIVM op een opmerkelijk moment.

"We zitten op een hoog niveau, normaal zien we zo'n toename in het najaar", vertelt een woordvoerder aan NU.nl. Momenteel ziet gezondheidsinstituut Nivel dat er per 100.000 kinderen van nul tot vier jaar meer dan 300 kinderen besmet zijn. Normaal gesproken ligt dat getal rond de 150.

"Mogelijk komt de stijging door het mooie weer van de afgelopen tijd", zegt Mariëtte Hooiveld, onderzoeker bij Nivel. "Kinderen gaan meer naar buiten, hebben minder kleren aan en gaan samen zwemmen. De kans dat er huid-op-huidcontact voorkomt is dan groter."

Aangezien de wondjes zo jeuken is het voor kinderen lastig om ervan af te blijven. "We zien ook een toename bij oudere kinderen, maar die is minder sterk. Zij kunnen zich beter beheersen om niet te krabben."

Geen grote zorgen, wel meer aandacht voor jonge moeders

Grote zorgen maakt het RIVM zich nog niet. "We houden dit goed in de gaten, want het is erg", zegt de woordvoerder. "Maar we zien nog geen clustervorming." Clusters zijn plaatsen of gebieden waar de ziekte uitzonderlijk vaak voorkomt.

Vrouwen die net bevallen zijn moeten opletten en worden daarom extra goed in de gaten gehouden. "Moeders die net een kind hebben gekregen zijn vatbaar voor kraamvrouwenkoorts", legt Hooiveld uit. Die infectie wordt veroorzaakt door dezelfde bacterie als krentenbaard. Jonge moeders met kinderen die rondlopen met krentenbaard, moeten daarom goed opletten dat er in de besmettelijke fase geen huid-op-huidcontact is.

Verder is het voor kinderen vooral heel vervelend omdat de wondjes zo jeuken. De huisarts kan een crème met een antibioticum voorschrijven die de infectie verhelpt.