Aantal gevaccineerde baby's duikt voor het eerst in jaren onder 90 procent

Meer kinderen zijn niet gevaccineerd tegen infectieziekten als mazelen en de bof. Voor het eerst in decennia duikt de vaccinatiegraad van kinderen in het eerste levensjaar iets onder de 90 procent. Het RIVM maakt zich zorgen, net als de staatssecretaris van Volksgezondheid.

Een kanttekening daarbij is dat sommige mensen de prik weigeren te registreren. Daardoor kan het zo zijn dat er toch net iets meer prikken zijn gezet dan de cijfers zeggen. "Maar dát er sprake is van een verdere daling lijdt geen twijfel", schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen in een Kamerbrief .

Ondanks de zorgelijke daling hoeven we ons niet per direct grote zorgen te maken. Dat komt doordat de vaccinatiegraad in eerdere generaties altijd ruim boven de 90 procent lag, zegt manager Jeanne-Marie Hament van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarmee is de bescherming "over het algemeen nog heel mooi".



Als we jarenlang weinig blijven vaccineren, kunnen bepaalde infectieziekten wel weer problemen veroorzaken. "Zover is het nog niet", zegt Van Ooijen. "Maar we moeten er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat het zover komt."